«Bene i contratti di filiera, male gli incentivi ai trattori elettrici»

Se l’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2, va incentivato un sistema di rottamazione dei trattori di vecchia generazione e inquinanti, con macchine agricole “Stage V” con emissioni inferiori di quasi il 100%. Se così fosse, sarebbe possibile raggiungere in una prima fase 10mila beneficiari e in una seconda 15mila.

Ci sono margini per una rimodulazione del Pnrr?

La possibilità di modifiche non solo è ipotizzabile, ma si sta già attuando come nel caso del Lussemburgo. E anche la Germania ha chiesto di poter cambiare il suo Pnrr. L’obiettivo non può essere solo spendere i fondi, ma spenderli bene. E invece abbiamo assistito alla sterile propaganda di chi parlava di un Piano realizzato con accortezza e con una visione strategica. In realtà gran parte del Pnrr è una somma di istanze raccolte in fretta senza tener conto della loro utilità o possibilità di realizzazione. Il tutto gestito da un apparato dello Stato nel quale il turnover è stato a lungo bloccato. La nostra storia recente descrive un Paese incapace di spendere in archi temporali lunghi qualche decina di miliardi. Come si può pensare di spenderne oltre 200 entro il 2026?