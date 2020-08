Bene farmaceutici su corsa vaccini e M&A, a Milano brilla Diasorin

Dall'americana Novavax la risposta agli annunci della Russia sui vaccini. Sanofi rileva Principia Biopharma. Ne beneficiano i titoli del comparto, anche a Piazza Affari

1' di lettura

Seduta positiva per i farmaceutici nel Vecchio Continente, con l'Euro Stoxx 600 di settore tra i migliori nella seduta del 17 agosto, mentre prosegue la corsa al vaccino per il Covid-19 e il comparto entra in una nuova fase di fibrillazione, dopo che il gruppo francese Sanofi ha rilevato per 3,68 miliardi di dollari la società americana di biotecnologia Principia Biopharma, che sta sviluppando una serie di inibitori per la cura delle malattie autoimmuni.

Sul fronte dei vaccini, a pochi giorni dall'annuncio della Russia, è arrivata la risposta americana: il gruppo delle biotecnologie Novavax ha avviato la seconda fase di sperimentazione del suo vaccino sperimentale con l'obiettivo di iniziare la fase finale dei test entro settembre. Il governo degli Stati Uniti ci crede e ha siglato un accordo da 1,6 miliardi di dollari con Novavax per finanziare lo sviluppo in fase avanzata del vaccino contro il coronavirus dell'azienda e stabilire una produzione su larga scala per 100 milioni di dosi.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

Tutto questo dà slancio ai titoli del settore farmaceutico: anche a Piazza Affari la migliore è Diasorin, in rialzo superiore al 2%. Per altro, secondo Equita, il titolo potrebbe vedere risalire l'appeal speculativo dopo che Thermo Fischer ha annunciato la settimana scorsa di aver lasciato cadere l'offerta di acquisto da 12 miliardi di dollari su Qiagen, dopo che questa aveva raccolto meno del 50% del capitale. Va bene anche Recordati, che sale di circa un punto.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)