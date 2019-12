Bene Nexi e Intesa a Piazza Affari, per gli analisti la partnership è positiva

2' di lettura

Continua il buon momento di Nexi a Piazza Affari, ancora in rialzo dopo avere guadagnato il 4,22% il 19 dicembre, dopo l'annuncio dell'accordo con Intesa Sanpaolo, che porterà l'istituto guidato dall'a.d. Carlo Messina a entrare nella società con il 9,9% del capitale. Nel dettaglio, l'accordo tra Nexi e Intesa prevede «il trasferimento a Nexi del ramo aziendale di Intesa Sanpaolo avente ad oggetto l'attivita' di acquiring tramite conferimento a una controllata di Nexi per un valore pari a un miliardo». Intesa Sanpaolo venderà quindi a Nexi - per lo stesso importo - le azioni ricevute a fronte del conferimento e, con parte di tale corrispettivo, «acquisterà da Mercury UK HoldCo Limited, socio di riferimento di Nexi, azioni di quest'ultima per 653 milioni di euro, pari a una quota di partecipazione di Intesa Sanpaolo nel capitale sociale di Nexi del 9,9%».

«Strategicamente l'accordo è positivo per Nexi in quanto la partnership con Intesa Sanpaolo avviata nel 2016 sul processing sarà ampliata all'acquiring e includerà un accordo di marketing e distribuzione di 25 anni», commentano gli analisti di Equita, sottolineando che «dal punto di vista finanziario l'accordo crea valore per Nexi che paga 10,5 volte in termini di rapporto enterprise valute/ebitda atteso nel 2020 e 16,4 volte in termini di rapporto prezzo/utili, al di sotto dei propri multipli». «Inoltre - prosegue Equita - considerato che l'accordo è interamente finanziato dal debito, c i sarà un aumento di utile per azione a doppia cifr». Quanto a Intesa (+0,57% in Borsa), l'istituto «registrerà una plusvalenza di 900 milioni nel 2020 che dovrebbe consentire di mantenere invariato il dividendo per azione a circa 19,8 centesimi, anche scontando, come da piano industriale, una riduzione del payout ratio da 80% a 75%». «Crediamo che il deal con Nexi aumenti notevolmente la visibilità sulla dividend policy di Intesa Sanpaolo, che nei prossimi 2 anni dovrebbe ripagare il 16% della capitalizzazione di mercato in dividendi», concludono gli esperti. Secondo Ubs, d'altra parte, la plusvalenza consentirà a Intesa di gestire la prevista riduzione del payout mantenendo un «dividendo minimo» di 0,2 euro per azione, «preservando così il vantaggio in termini di dividend yield rispetto ai concorrenti europei».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)