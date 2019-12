Auto, novembre buono sul mercato europeo ma è stagnazione

Effetto diesel

Ancora una volta è la crisi del diesel a condizionare il mercato e frenare la scelta di sistituire le auto datate, a fronte delle motorizzazioni a basso impatto ambientale che fanno registrare forti tassi di crescita ma numeri

assoluti ancora piccoli. In particolare, il mercato tedesco ha fatto registrare il maggior numero di immatricolazioni e risulta l’unico in crescita tra i cinque major market, con un incremento del 3,9% e un livello previsto nell’anno a oltre tre milioni e mezzo di autovetture, il miglior risultato degli ultimi vent’anni come fa notare il centro Studi promotor.

Scenario europeo

La Francia ha chiuso il consuntivo dei primi undici mesi con un calo dello 0,2% e la domanda di auto è in stagnazione esattamente come in Italia (-0,6%), mentre il regno Unito resta in terreno negativo (-2,7%), come effetto delle incertezze di questi mesi sulla Brexit. Ancora più negativa la performance della Spagna che registra un calo del 5,7%.

Il parco auto Ue