Bene Popolare Sondrio, Unipol acquista il 10,2% a 5,10 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sale la Banca Popolare Sondrio ma resta sotto il prezzo per l' acquisto di un ulteriore 10,2% pagato da Unipol. L'Istituto ha completato l'acquisto di 46,3 milioni di azioni ordinarie della Sondrio annunciato nella serata di mercoledì 27 settembre, pari a circa il 10,2% del capitale, raggiungendo così una partecipazione del 19,7% circa nel capitale di Banca Popolare di Sondrio per 5,10 euro per azione. A inizio settembre Unipol aveva annunciato di aver chiesto l'autorizzazione per l'aumento della quota e, secondo alcune ricostruzioni di stampa, la mossa potrebbe aprire a un potenziale merger tra la Sondrio e Banca Pop Er, entrambi partner di Unipol nella bancassurance, come sottolineano gli analisti di Banca Akros.

«L’operazione era attesa anche se non era chiaro se attraverso Unipol o l’operativa Unipol Sai che è già azionista di Popolare Sondrio e partner industriale nel bancassurance - dicono gli analisti di Intermonte - ci aspettiamo un impatto negativo a livello di solvency 2 di diversi punti percentuali ma in un contesto che non desta preoccupazioni per quanto riguarda la possibilità di distribuire dividendi». Il solvency 2 di Unipol al primo semestre era del 218%. La partecipazione si va ad aggiungere all'85,2% di UnipolSai e al 10,5% di Bpe. «Non riteniamo - aggiungono - che questa mossa possa aiutare a ridurre l’attuale sconto sul Nav che è pari a circa il 30%».

