Bene St in scia al comparto tech, ma i dati sulle auto elettriche preoccupano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics sotto la lente a Piazza Affari, dove anche il FTSE MIB è in buon rialzo. Le quotazioni dell’azienda italo-francese beneficiano dell’andamento al rialzo del comparto tecnologico europeo, il cui sottoindice stoxx 600 sale dell’1,2%. D’altra parte gli osservatori sono preoccupati per i dati annunciati da Tesla, considerando che i numeri dell'azienda sono un po’ il termometro del mercato dell’auto elettrica, business legato a doppio filo proprio con l’industria dei semi-conduttori.

La società fondata da Elon Musk nel 2022 ha registrato un aumento delle consegne di circa il 40% rispetto al 2021, contro l'obiettivo originale del 50%. La società, tra l’altro, oltre ad aver aumentato i prezzi ha deciso di sospendere la produzione in Cina per alcuni giorni, proprio a causa di una domanda in calo. Sebbene Tesla risenta di una combinazione di problemi specifici tra i quali la pubblicità negativa per il suo fondatore, l’aumento della concorrenza a livello globale e i fattori temporanei legati al Covid in Cina, l'andamento delle sue consegne potrebbe comunque indicare una frenata delle richieste di veicoli elettrici, un settore che meno di altri dovrebbe risentire dell’andamento del ciclo economico.

«Le implicazioni sono negative per l'industria e per St, che registra un terzo del suo fatturato nell’industria auto», hanno commentato gli esperti di Banca Akros, che in ogni caso hanno reiterato la raccomandazione di ‘Buy’ sulle azioni dell'azienda italo-francese, stimando un prezzo obiettivo molto più elevato delle quotazioni di Borsa e pari a 46 euro.