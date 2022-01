Benedetta Barzanò si esprime con monili eclettici e preziosi

Un anno fa sono nate appunto le borse, le Bibibag e le Bibipochette, mentre prima la produzione era concentrata su monili e cinture. «I bracciali alti sono la mia specialità, cinque i modelli principali, alti e snodati» spiega.

Il cerchio, che Benedetta ha eletto a proprio simbolo, viene utilizzato come chiusura nelle borse e nelle cinture. Le borse, in particolare, sono di pelle e pelo per l’inverno, foderate in seta, con fodere diverse in modo che ognuna sia un pezzo unico.

«Protagonisti delle mie collezioni sono il bronzo, l'ottone e l'argento - continua -. Qualche volta utilizzo pietre dure o semipreziose naturali o smaltature fatte a mano. Posso fare personalizzazioni creando pezzi particolari o facendo incisioni su quelli della collezione. La forma che mi caratterizza di più è il cerchio rigato che si ritrova in molti miei gioielli e nelle cinture. Ma anche la goccia allungata e i motivi floreali sono mie caratteristiche».

La vendita avviene online o attraverso Instagram. La fascia di prezzo va da 30 euro a salire fino a un massimo di 560 euro per i prodotti che richiedono maggiore lavorazione, come per esempio le collane.