«Benedetta», lo scandalo è servito al Festival di Cannes

Il film riesce ugualmente a risultare godibile e tutt'altro che banale, ma il disegno d'insieme ha alcune crepe che non permettono un totale coinvolgimento e la continua alternanza tra un registro profondo e uno più superficiale finisce più per danneggiare che per stimolare riflessioni degne di nota.

Buono il lavoro di un cast in cui, oltre alla protagonista Virginie Efira, sono da segnalare Charlotte Rampling, Lambert Wilson e Daphne Patakia, quest'ultima nei panni della suora con cui Benedetta ha una relazione.

The Worst Person in the World

In lizza per la Palma d'oro è stato presentato anche «The Worst Person in the World» del norvegese Joachim Trier, che torna in concorso a Cannes sei anni dopo «Segreti di famiglia».

Si tratta di un bel passo avanti per Trier rispetto ai suoi lavori precedenti, perché in questa pellicola, che racconta la maturazione emotiva e sentimentale di una trentenne, si mescolano efficacemente vari registri, dalla commedia al dramma, passando per il melò.Attraverso passaggi graffianti e sarcastici, la sceneggiatura costruisce una protagonista ben sfaccettata, credibile e con cui è facile immedesimarsi.

Diviso in vari capitoli, «The Worst Person in the World» è un prodotto semplice ma incisivo, un po' altalenante nella parte centrale ma comunque dotato di tanti spunti brillanti che lo rendono riuscito e godibile.Grande prova della protagonista Renate Reinsve, che potrebbe dire la sua per la Palma come miglior interprete femminile della kermesse.