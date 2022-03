Benedict Cumberbatch (Il potere del cane)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabilmente Cumberbatch si godrà una cerimonia degli Oscar con un vero trionfo per il film di cui è protagonista, ma senza alzare a sua volta la statuetta che pare destinata nelle mani di Will Smith. L'attore inglese è alla seconda nomination, dopo quella ottenuta nel 2015 per «The Imitation Game», e in questo caso dimostra un talento ancora più forte e maturo, attraverso il ruolo di un mandriano tutto d'un pezzo (almeno in apparenza) che non vuole accettare l'arrivo nella sua casa della moglie di suo fratello e del figlio adolescente di lei: un personaggio che, qualunque sarà il risultato, risulta uno dei più memorabili della stagione.