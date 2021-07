Benefit graduati in base all’età per motivare i collaboratori

3' di lettura

Il Covid-19 ha lanciato una sfida nel ridefinire l’attività di consulenza: va ripensata la gestione degli asset più importanti in uno studio, le risorse umane. In studio convivono professionisti di differenti età e generazioni, come metterle insieme, tenendo conto di chi aspira all’ingresso fra i partners e chi vuole restare collaboratore? La definizione di percorsi di carriera, con Kpi (key performance indicators, indicatori di performance) differenti a seconda della generazione può essere una soluzione.

I piani di carriera possono essere fissati a livello individuale o collettivo. In questo momento, delicato per gli studi professionali, è necessario agire su entrambi i fronti:

Loading...

- a livello individuale, spingendo su specializzazioni e su crescite del singolo, specie sul breve-medio termine, al fine di dare discontinuità alle strutture e creare distinzione;

- a livello di team per puntare sul lavoro di squadra, su una crescita del collettivo, con un orizzonte di più lungo respiro, per garantire efficienza ed efficacia.

Pianificando annualmente le risorse destinate ai compensi variabili, da ripartire fra i collaboratori, come inserire Kpi individuali, per dare al singolo la sensazione di poter governare le proprie performance professionali ed economiche? Occorre distinguere, generazione per generazione (si veda l’identikit nella scheda).