Benelli presenta due Bkx300 e quattro Tornado a Eicma 2023

Benelli nel suo stand milanese ha presentato quest’anno numerose novità, raggruppate sotto la bandiera di tre modelli: le Bkx300 e Bkx300S, e le Tornado 300, 400, 500 e Naked Twin 500.

Bkx 300 e Bkx 300 S

Si tratta di una adventure e di una naked che hanno in comune il nuovo monocilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 292,4 cc e 29,2 cv, abbinato a un cambio a sei marce. La frizione è con asservitore di coppia e antisaltellamento, che permette di ridurre la forza di azionamento della leva frizione, oltre a rendere più fluido il cambio marcia. La Bkx 300 è una moto facile e leggera, realizzata per offrire maneggevolezza e controllo in ogni condizione, sia su asfalto sia in off-road (le sospensioni hanno escursione di 180 mm, il cerchio anteriore è da 19 pollici). Anche la Bkx 300 S è agile ma predilige la città e i percorsi guidati, con molte curve, in cui mettere a sfrutto la svelta ciclistica della naked pesarese che monta un cerchio anteriore da 17 pollici. Le Bkx 300 arriveranno nella seconda metà del 2024.

Tornado 300, 400 e 500

La famiglia della sportiva Tornado si declina su tre diversi modelli che differiscono per cilindrata del bicilindrico parallelo e ciclistica (telai e sospensioni diversi). La 500 e la 400 hanno la stessa potenza massima – 47,6 cv (35 kW, entro il limite della A2) – ma la più piccola li raggiunge a 10mila giri invece che a 8.500. A differenza della 400, la 500 ha una componentistica più pregiata: monta sospensioni Marzocchi regolabili e freni Brembo con doppio disco anteriore. La 300 ha una potenza massima di 35 cv e monta sospensioni regolabili. Le Tornado arriveranno nei primi mesi del 2024.

Tornado Naked Twin 500

Altra versione della Tornado è la naked dotata del collaudato bicilindrico di 500 cc, in linea con la normativa Euro 5+, capace di 47,6 cv e di un picco di coppia di 46 Nm; il motore è già presente su Trk 502 e Leoncino 500, ma in quest’ultima evoluzione riceve diversi aggiornamenti. Elemento distintivo del modello è l’inedito fanale anteriore con firma luminosa a “T”. La disponibilità è per la metà del 2024.