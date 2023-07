Benelli Trk 702 e 702X, come sono fatte e quanto costano le globetrotter italo-cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È decisamente una delle novità più attese tra quelle viste allo scorso Eicma di Milano la sorella maggiore della Benelli Trk 502, modello in testa alla classifica di vendite nel primo semestre 2023 (oltre 3mila unità). Il motivo? Promette di accompagnare nella “crescita motociclistica” quanti si sono avvicinati al mondo delle moto con la versione da mezzo litro, offrendo più potenza e ancor più divertimento di guida. Sulla carta il risultato è a portata di mano: sviluppata dal Centro stile di Pesaro (il marchio è dal 2005 di proprietà del gruppo cinese Qianjiang Motor), la nuova Benelli è spinta dall'inedito bicilindrico frontemarcia da 698 cc, che eroga 70 cv a 8mila giri con una coppia massima di 70 Nm a 6mila giri (è prevista la versione depotenziata a 35kW per patenti A2).

Benelli Trk 702 e 702X, le globetrotter italo-cinesi Photogallery11 foto Visualizza

Il cambio è a sei marce estraibile lato frizione, assistito da una frizione antisaltellamento in bagno d'olio con asservitore di coppia, in grado di offrire innesti marcia morbidi e precisi. Il telaio è il tradizionale traliccio in tubi con piastra in acciaio, caratteristica distintiva dei modelli della Casa del Leoncino, mentre il reparto sospensioni comprende una forcella con steli rovesciati da 50 mm, dall'escursione di 140 mm, e un mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, con una escursione di 154 mm (173 mm nella versione X), abbinato a un forcellone oscillante in alluminio.

Loading...

A frenare la Trk 702 pensano due dischi anteriori da 320 mm e il posteriore da 260 mm; la 702 poi monta un cerchio anteriore da 17” in lega di alluminio (120/70), mentre la 702X, maggiormente votata al fuoristrada, ne monta uno a raggi d'acciaio da 19” (110/80); ugual misura, invece, al posteriore, da 17”, ma con diversi pneumatici Pirelli: Angel Gt 160/60 e Scorpion Rally Str 150/70. La strumentazione è contenuta in un display tft a colori da 5'', collegabile via bluetooth allo smartphone con una app per sfruttarne il navigatore. Le due versioni della Trk 702 differiscono per alcune quote ciclistiche: altezza sella (790 contro 835 mm per la X) e peso in ordine di marcia (232 contro 235 kg), oltre che per la colorazione; entrambe avranno, invece, uguale prezzo, molto aggressivo: 7.500 euro, fino al 31 dicembre 2023 comprensivi del tris di valigie in alluminio Benelli.