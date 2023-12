Benessere attivo al Falkensteiner Hotel & Spa

Le attività sulla neve d’inverno, il trekking e la bicicletta nelle altre stagioni ma anche e soprattutto la possibilità di godere di un’ospitalità all’insegna del relax. Il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, nel centro di Tröpolach, è un albergo a 4* S di recente riapertura( dopo un’ampia opera di ristrutturazione durata tre mesi) e fa dell’offerta di benessere attivo (sport e wellness) il proprio vanto. La struttura è nata 18 anni fa, dispone di 140 camere (fra cui spiccano le nuove family suite e le camere quadruple in formato double room) per un totale di circa 350 ospiti a piena capienza e prezzi medi giornalieri della doppia che partono (in bassa stagione) da 250 euro con trattamento 3/4 (il light lunch è servito alle 14.00 nel nuovo ristorante a isole realizzato in modalità show cooking). Fra le peculiarità dell’hotel vi sono la palestra aperta sin dal primo mattino fino a sera inoltrata, un’ampia area “giochi” per adulti e un’altra dedicata ai bambini, il grande giardino esterno e i concerti di musica dal vivo nell’area bar in programma una volta alla settimana, la sala riservata ai cultori dello yoga e della meditazione e l’attrezzatissima ski area per il deposito e il noleggio di sci e ciaspole, dalla quale si raggiunge in un minuto a piedi la stazione a valle della cabinovia Millennium Express. L’esperienza da non perdere è al centro Acquapura Spa, dove ci si può rilassare fra massaggi, trattamenti e le sue quattro aree sauna, da quella agli infrarossi alla biosauna al pino mugo, dal bagno turco con trattamento scrub (a richiesta) alla sauna finlandese posta in giardino in cui assaporare i benefici dell’Augfuss. E poi il leit motiv di questo centro benessere, l’acqua, che alimenta la grande piscina riscaldata all’aperto (a cui si accede direttamente da quella interna), le grandi vasche idromassaggio (una di queste all’aperto) e le piccole vasche di acqua fredda rigenerante dell’area umida della SPA. Un’esperienza per godere delle proprietà benefiche dell’acqua richiama il significato della Via Carnica, il sentiero che corre su e giù in questo territorio per 168 chilometri, fra le vette del Tirolo e quelle delle Carnia.

2/5 4/5 Menu