Benessere, un business da 1,5 trilioni di dollari

I punti chiave La domanda

Sei trend

4' di lettura

Dagli allenamenti e le diete di Jane Fonda che, con i suoi scaldamuscoli flluorescenti, dava consigli su come restare tonici e in forma, il concetto di benessere di strada ne ha fatta molta. Oggi il punto di vista dei consumatori in materia è molto più sofisticato e ampio - benessere non significa più solo fitness e nutrizione sana, ma anche stare bene psicologicamente e avere un aspetto sano - e i mezzi e i servizi disposizione sono anche molto più numerosi.

Al tema McKinsey ha dedicato uno studio dal titolo “Feeling good: The future of the $1.5 trillion wellness market” che analizza il comparto del benessere nel mondo, un mercato globale che la società stima valere più di 1,5 trilioni di dollari, con una crescita annuale del 5-10%. Un’importante occasione di business per le aziende.

Loading...

La domanda

Lo studio evidenzia l'interesse crescente dei consumatori sui temi legati al wellness, con il 42% degli intervistati che lo ritiene una priorità assoluta. Tra i segmenti che interessano maggiormente ci sono prodotti e servizi legati alla salute (medicina, integratori, dispositivi medici di consumo e tracker per la salute personale) e prodotti e servizi legati alla migliore forma fisica: per rispondere alla domanda di fitness durante la pandemia sono state introdotte offerte creative come Peloton, Mirror e Tonal da fruire direttamente a casa propria e che hanno registrato una crescita senza precedenti nell’ultimo anno.

E ancora, l’attenzione all’alimentazione resta fondamentale: più di un terzo dei consumatori in tutto il mondo riferisce di aver in programma di aumentare la spesa per app nutrizionali, programmi dietetici, succhi di frutta e servizi di ristorazione in abbonamento nel prossimo anno. Così come la cura per avere un aspetto migliore: si tratta principalmente di abbigliamento orientato al benessere (athleisure) e di prodotti di bellezza (come la cura della pelle e gli integratori di collagene). Recentemente sono sorte numerose offerte orientate ai servizi in quest’area per le procedure estetiche non chirurgiche, come microneedling, laser e getti di ossigeno.

Particolare importanza ha assunto anche la qualità del sonno: ai farmaci specifici tradizionali come la melatonina si sono aggiunti tracker abilitati per app e altri prodotti per migliorare il sonno. La metà dei consumatori in tutto il mondo ha segnalato il desiderio di più prodotti e servizi per soddisfare questa necessità e non c’è da meravigliarsi, visti gli stress che la pandemia ha scatenato. Al sesto posto della classifica ci sono prodotti e servizi dedicati ad una maggiore consapevolezza di sé: app incentrate sulla meditazione, come Headspace e Calm, e offerte orientate al rilassamento come Travaasa e Soothe anche perché durante la crisi Covid le segnalazioni di disagio mentale sono aumentate a livello globale.