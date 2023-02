Benessere come scopo del viaggio

Il benessere, un affare da 5 trilioni di dollari prima della pandemia (dato del Global Wellness Institute), resta un driver importante del turismo, grazie a una maggiore propensione verso stili di vita sani: per molti coincide addirittura con l’obiettivo del viaggio, considerato un momento di riposo, ricarica, ma anche un'efficace terapia per la salute mentale e fisica. In quest'ottica si scelgono alberghi con spa all'avanguardia ma anche i retreat, ovvero quei resort dove ci si dedica a full immersion di yoga, pittura, trekking e qualunque altra passione. Anche l'Italia segue il trend: a marzo, a Roma, aprirà il Six Senses, primo urban spa resort che punta su trattamenti innovativi non solo per gli ospiti ma anche per i romani che cercano qualche ora di relax vicino a casa. Mentre Villa Lena, nella campagna pisana, propone ritiri per dipingere con i fiori (5-10 maggio 2023) o creare profumi naturali (19-22 giugno).



