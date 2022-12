Benessere delle donne: c’è Monza al vertice, al Sud più laureate

LA MAPPA Loading...

I posizionamenti nel lavoro

Sono 12 gli indicatori utilizzati per costruire l’indice generale riferito alle donne. Un primo gruppo è dedicato al lavoro, con la misurazione del tasso di occupazione femminile, di quello giovanile in particolare, e del gap tra occupazione maschile e femminile. Ed è proprio quest’ultimo indicatore ad avere un peso significativo sul primo posto della provincia di Monza e Brianza. Un successo legato, secondo Paolo Pilotto, sindaco del capoluogo in carica dal giugno 2022, «al mix tra un tessuto produttivo fatto di oltre 74mila imprese, che nella selezione del personale non guardano più al genere ma alle competenze, e un sistema di istruzione molto solido». Forte di oltre 90 istituti scolastici, la città di Monza ha anche investito negli ultimi anni sui servizi alla famiglia, arrivando al 42% di copertura dei posti negli asili nido.

Il riscatto del Sud

L’istruzione è un’altra delle cartine di tornasole dei divari di genere. Sono due gli indicatori quest’anno: la percentuale di laureate e la competenza numerica misurata nei test Invalsi in terza media.

La competenza numerica vede ancora agli ultimi posti le province siciliane e calabresi (ma anche Napoli, ferma al 102° posto su 107). Al contrario, il numero delle laureate nel corso del 2021 segna il riscatto per il Mezzogiorno, con Benevento, Avellino e Caltanissetta sul podio, e l’intera top ten dominata dal Sud Italia. Un primato che però – avverte Profeta – rischia di essere «uno spreco, perché dimostra come nel Mezzogiorno esista un ricco bacino di competenze che non riesce a incanalarsi verso l’occupazione e a generare reddito». Buone performance per il Meridione anche nelle imprese femminili.

Intanto, il nuovo indice della Qualità della vita delle donne permette di fare i primi confronti con l’edizione 2021. Virano in positivo diverse voci: dalla speranza di vita, progredita di due mesi, ai tassi di occupazione, con quello giovanile che cresce di quasi due punti (da 25,2 a 27,1%), ma certo conferma che restano fuori dal mercato del lavoro due giovani su tre (solo Rovigo si avvicina al 50%). Le elezioni amministrative dello scorso anno hanno portato le quote rosa comunali dal 33,8% al 34,5%, mentre un leggero passo indietro le donne lo registrano sul fronte Stem, con le competenze matematiche arretrate in un anno di 0,4 punti base.

Il confronto internazionale

Ma a segnare il passo sul fronte della parità di genere è quest’anno un po’ tutta l’Europa. L’indice europeo della parità di genere misurato da Eige (l’Istituto europeo per l’eguaglianza di genere) rileva che i progressi proseguono a rilento (+0,6% sul 2021, solo 5 punti in più rispetto al 2010), accompagnati da diversi segni negativi. I dati sono in realtà riferiti all’anno della pandemia, il 2020. E, per la prima volta, si è registrato un calo dei punteggi in diversi settori. Tra questi, la partecipazione al mondo del lavoro, dove peraltro l’Italia si conferma all’ultimo posto in Europa. In regresso anche la salute e l’accesso ai servizi sanitari.