Benessere e cura di sè nei capi di lino e seta di Mia piccola collezione Cristina Maggi è partita dall’ayurveda per pensare a un abbigliamento confortevole che sia una coccola di Paola Dezza

Un micro-cosmo che gira attorno alla cura di se stessi. È questo il mondo creato da Cristina Maggi per mettere a frutto le proprie competenze nel benessere, un concetto che parte dalla cura del corpo per abbracciare gli abiti che indossiamo e da poco anche una linea di cosmetici.

Mia piccola collezione nasce come compendio di pochi capi di lino e seta creati per dare comfort e benessere, come una carezza. E affonda le proprie radici nella storia di cristina come terapista ayurveda.

«Mi sono sempre occupata della cura del corpo - racconta Cristina -. Da qualche tempo ho trasformato la mia abitazione in una casa-studio che è diventata anche uno showroom». Cristina abita a Lecco e qui ha trovato una casa singola con grande terrazza dove realizzare il suo sogno. E che è stata chiamata Ayurmaison, in sanscrito “casa della vita”.

«Dopo avere dedicato molti anni all’ayurveda (una medicina antica di origine indiana), tempo che dedico ancora . spiega -, ho voluto esplorare una nuova dimensione. È così che è nata Mia, che proprio come dice il nome è una piccola collezione, un lavoro intimo, di capi artigianali, tutti fatti a mano. Si tratta di capi unici o replicati in pochissimi esemplari numerati (in vendita anche al Grand Hotel Tremezzo). Ogni capo porta con sè una poesia scritta». Tute morbide, pantaloni, abiti longuette, felpe, tutti in colori tenui e riposanti. Poi ci sono alcuni abiti in rasatello di seta nei colori sgargianti dell’arancione, del viola, ma anche del marrone testa di moro.

Cristina ha voluto unire il mondo delle emozioni a quello dell’abbigliamento. Ad aiutarla nella realizzazione dei capi da lei ideati le mani esperte di due sarte.

La linea di creme è l’ultimo step di un percorso che vuole prendersi cura delle clienti a 360 gradi, senza tralasciare nessun ambito.