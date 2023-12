Qualità della vita delle donne, male le grandi città e maglia nera al Sud

LA MAPPA Loading...

Le grandi città

In questo scenario emerge una sostanziale assenza delle grandi città dai vertici delle classifiche. Da quelle dei 12 sotto indicatori e, di conseguenza, anche da quella dell’indice sintetico. A parte Firenze che è l’unica nella top 10 e con ben due primati e Bologna che rimane tra le prime 20 classificate,Torino è al 27° posto, Cagliari 30ª (da terza nell’edizione precedente), Milano risulta al 38°(in calo di nove posizioni rispetto al 2022, rimane ultima per tasso di imprese femminili), Roma al 49° (-7 sull’anno scorso), Venezia al 54° e Genova al 69° posto. Le grandi aree metropolitane del Sud, poi, si posizionano oltre l’80° posto: Bari è 88ª, Palermo 90ª e Napoli, come già detto, ultima.

Quasi tutte peggiorano rispetto all’anno scorso. Le metropoli, in un certo senso, deludono le aspettative: «Le grandi città offrono più occasioni per i giovani, ma rendono più difficile la vita familiare - spiega Profeta, prorettrice per la Diversità, Inclusione e Sostenibilità all’Università Bocconi e Professoressa Ordinaria di Scienza e direttrice dell’AXA Research Lab on Gender Equality-, sono più care, hanno meno servizi e difficoltà di trasporti. Investire sulle famiglie e sui servizi alle famiglie, asili nido per esempio, supporta le carriere femminili».

I trend nazionali

I trend su base nazionale, confrontati anno su anno, ci permettono di tracciare un quadro aggiornato di come - e in quali ambiti - sta migliorando a livello complessivo la qualità della vita delle donne in Italia. Alcuni dati, infatti, registrano un miglioramento rispetto non solo all’edizione dell’anno scorso, ma anche a quella del 2021: il tasso di occupazione femminile è arrivato al 55,2 dal 52,9 del 2021, mentre la percentuale di giovani donne occupate è aumentato dal 25,2 al 29,4 nel giro di un triennio.

Al dinamismo che traspare dai dati appena citati, che raccontano di donne sempre più “in gioco” nel mondo del lavoro fin dalla giovane età, si contrappone una situazione decisamente più statica su altri fronti: la media nazionale delle donne amministratori di impresa, uno su quattro, è rimasta sostanzialmente la stessa della prima edizione della qualità della vita delle donne; lo stesso vale per il tasso di amministratori comunali donna che è addirittura sceso dal 34,5% del dato Istat 2021 (riportato nell’indagine dell’anno scorso) al 33,8% del 2022 che contribuisce a plasmare l’indice di quest’anno.

«La rappresentanza nella politica e ai vertici delle istituzioni e imprese è un problema diverso rispetto all’accesso al mondo del lavoro - chiosa Profeta -. Purtroppo entrambi gli aspetti hanno ostacoli: senza la partecipazione femminile al lavoro non si possono avere donne in posizioni decisionali, è vero, ma non è detto che risolvere uno dei due problemi risolva automaticamente anche l’altro. Servono misure specifiche per ciascuno. anche i paesi dove le donne lavorano di più che in Italia, per esempio, hanno poche donne ai vertici».