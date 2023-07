Benessere, il gruppo Aspria accelera sull’Italia e lancia un nuovo brand

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Operiamo in Europa da 35 anni nella gestione di wellness sport club e hotel di alto livello. Nel 2022 abbiamo registrato un fatturato di oltre 60 milioni di euro e tra Germania, Belgio e Italia con quattro hotel e nove club». Brian Morris, fondatore e ceo del gruppo Aspria racconta i nuovi progetti del gruppo per il quale l’Italia è un mercato molto importante come dimostra la recente apertura del cantiere di Aspresso Roma il nuovo club dedicato a tutta la famiglia che sarà aperto a novembre nel complesso di viale Marco Polo.

«L'Italia è per noi un mercato molto importante sul quale concentriamo energie ed investimenti - spiega il ceo -. Qui il gruppo è presente con Aspria Harbour Club, un wellness e country club che a Milano combina sport, relax e business e che proprio quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario. Stiamo inoltre lavorando al lancio del nuovo brand Aspresso, un brand smart, innovativo e contemporaneo. Si tratta di in nuovo concept che propone grandi club per famiglie, dove la salute e il benessere sono accessibili a tutti, in termini di costo e di vicinanza alle strutture. Il lancio di Aspresso è un progetto di respiro europeo che ha un grande focus sull'Italia e che nell'arco di diciotto mesi vedrà la nascita di quattro club».

Il primo Aspresso è stato quello di Valencia (Spagna) lo scorso marzo. Altre aperture saranno in Germania, con un club, mentre l'Italia vedrà la nascita di due centri. «+Con Aspresso - continua Morris - abbiamo immaginato un nuovo linguaggio con cui parlare direttamente a tutti i membri delle famiglie, non solo genitori e bambini ma anche senior, per offrire l'opportunità di svolgere attività ricreative e di fitness in strutture all'avanguardia e a prezzi davvero accessibili».

Aspresso Roma sarà la seconda tappa – la prima italiana - del progetto.Con un investimento di oltre 4 milioni di euro, per un totale di 22mila mq di superficie complessiva, i lavori sono iniziati ad aprile e l'inaugurazione è prevista per ottobre-novembre. Si tratta di un piano di riqualificazione dell'ex centro sportivo Marco Polo i cui lavori si inseriscono all'interno dell'agenda di sostenibilità del gruppo. Una scelta mirata, questa, che abbiamo fortemente voluto per ridurre l'impatto ambientale del progetto prolungando la vita utile del complesso di edifici esistenti e, allo stesso tempo, conservando la splendida cornice storica».

La struttura del club, che sarà situato proprio di fronte alle antiche mura romane Aureliane, in zona Piramide, sarà immersa in quasi 2 ettari di parco e si estenderà a partire da uno storico edificio del ventesimo secolo che sarà completamente restaurato e coprirà una superficie al coperto totale di circa 5mila mq. Tra i molti servizi e strutture che metteremo a disposizione dei soci anche una piscina olimpionica, una palestra con attrezzature all'avanguardia campi da padel, gym studios con diverse tipologie di corsi, spazi outdoor attrezzati per il fitness, un mini club e un café bar.