Benessere slow e consapevole in Salento con la Spa naturale in spiaggia

Dalla sabbia all'acqua marina, dal fico d'india al lentisco, dal rosmarino alla lavanda: gli elementi naturali caratteristici della spiaggia salentina diventano percorsi di benessere all'interno di una spa che nasce interamente all'aria aperta sulla costa, in spiaggia, da cui vengono attinte e lavorate le materie prime. L'esperimento, denominato Natural Sea Spa, è stato avviato all'interno dello stabilimento balneare Le Cinque Vele a Pescoluse, in provincia di Lecce, fino alla fine della stagione estiva.

Lo scopo è creare un nuovo modo di godere dei benefici del territorio e di gettare le basi per una fruizione turistica “slow”, consapevole e rispettosa dell'ambiente.Nello specifico, il Salento offre abbondanti doni naturali, i cui benefici per la salute sono per lo più sconosciuti, quali la sabbia e le piccole pietre, il sale, le piante da frutto e gli arbusti mediterranei, che possono confluire in specifici trattamenti per il corpo sotto forma di oli essenziali e composti naturali preparati manualmente.

«Questo progetto intende trasformare il nostro territorio in benessere – spiega Sara Florio, Spa manager – con una spa che nasce in spiaggia, con la spiaggia. Ciò accade in una fase storica in cui è fondamentale rilanciare il turismo dando vita a nuovi modelli di valorizzazione e fruizione, lontani dall'immaginario collettivo legato al Salento. È necessario orientarsi verso un approccio consapevole e rispettoso della biodiversità di una terra così ricca e generosa, che offre tutti gli strumenti per godere di benefici non solo per gli occhi e per la mente, ma anche per il corpo. Chiusa la stagione estiva, valuteremo se rendere l'impianto permanente e se replicarlo anche in altri territori».

Le materie prime tipiche di questa spiaggia salentina che confluiscono nella Natural Sea Spa sono: il fico d'India, i cui cladoidi – le cosiddette “pale” – sono ricchi di principi attivi come il fosforo, il sodio, il potassio, fibre e vitamine, e di polisaccaridi, ovvero delle molecole costituite da lunghe catene di zuccheri, con diverso peso molecolare, in grado di idratare, lenire e rigenerare la pelle stressata e il cuoio capelluto; la lavanda, il cui olio essenziale è ideale per trattamenti rilassanti grazie alla presenza del linalolo, un terpene dalle attività calmanti che aumenta l'attività del sistema parasimpatico attraverso le strutture olfattive, contribuendo così al rilassamento dell'organismo.

E ancora, il lentisco, arbusto tipico della macchia mediterranea e utilizzato per le sue proprietà rinfrescanti e protettive, che è costituito principalmente da monoterpeni e sesquiterpeni, in particolare da α-pinene e β-mircene, che svolgono un ruolo decongestionante sul sistema venoso e linfatico; il rosmarino, che abbonda di composti fenolici, soprattutto flavonoidi e numerosi acidi fenolici e tannini, sostanze antiossidanti, e che è in grado di svolgere un'azione drenante e lipolitica utile per contrastare la cellulite attraverso il drenaggio e l'eliminazione delle scorie corporee; la menta, il cui olio ricco di mentolo stimola le terminazioni nervose superficiali trasmettendo una sensazione di freddo e determinando prima una vasocostrizione e successivamente una vasodilatazione per procurare sollievo da stanchezza e dolori muscolari; aiuta inoltre a drenare e detossinare l'organismo, donando freschezza e leggerezza.