Benessere vista lago contro lo stress da quarantena

«Sono un’artigiana, ogni creazione è un pezzo unico e irripetibile. Creo benessere. E ogni trattamento rappresenta la mia opera d’arte». Sono le parole di Stefania Grisenti, Spa manager del Lido Palace di Riva del Garda che ha pensato una serie di proposte benessere che aiutino a superare lo stress e i problemi causati dalla pandemia e dalla quarantena, dal detox post-lockdown ai trattamenti anti-maskne, l’acne da mascherina.

Detox post-lockdown

Tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo sperimentato gli effetti psicologici e (anti)estetici del lockdown. Lo stress accumulato in mesi di quarantena e isolamento forzato rende necessario un intervento mirato sul piano della purificazione e della detossinazione del corpo. Ideata nella Cxi Spa per un’esperienza rigenerante, la selezione Detox comincia con un trattamento esfoliante corpo visto che l’esfoliazione sul pancone Spa in tiepido corian serve a levigare la pelle con prodotti naturali e sale del Mar Morto in preparazione a tutti i massaggi. C’è poi l’Alpine detox fango che sfrutta la forza della natura di montagna nasce lo speciale fango alpino, per migliorare la circolazione e stimolare il metabolismo con un effetto decongestionante del tessuto connettivo.

Il Detoxifying cellulite treatment è invece una combinazione di prodotti attivi naturali e metodiche riattivanti della circolazione esercitano un’azione drenante di tutti i tessuti al fine di detossinare ed eliminare le scorie, grazie all’azione potenziata dell’impacco di alghe. Mentre il Dynamic detox legs treatment rilassa e decongestiona le gambe stanche con un fresco effetto rivitalizzante.

Wellness en plein air

È ormai chiaro che la vita all’aria aperta non solo è salutare in senso generale ma contribuisce anche a diminuire drasticamente le possibilità di contagio. Le difficoltà di questi mesi hanno dunque avuto come positivo effetto collaterale quello di ridare slancio a un antico concetto di benessere, che riprende forza nel 2021 per irrobustire il sistema immunitario e godersi in sicurezza un trattamento anche in coppia, all’ombra del nuovo spazio gazebo della Spa. Con la cornice della natura del parco e i suoni dell’acqua a fare da colonna sonora, l’Open air massage è studiato per donare equilibrio a tutto il corpo, con oli biologici certificati.

Pelle e mascherina

Quella di indossare la mascherina per proteggerci e proteggere gli altri dal virus è diventata un’abitudine che he letteralmente lasciato il segno. Per adattarsi agli inediti inestetismi della pelle, la Spa grazie a un’analisi di derma ed epidermide, personalizza i trattamenti Med Beauty Swiss - come Men Deep Cleansing, Vitaminic Anti-age e Aminocare exfoliation - anche in risposta alle nuove imperfezioni che rientrano nel fenomeno ribattezzato maskne o acne da mascherina.