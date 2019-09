Benetton in campo su Atlantia, c’è chi valuta lo spin off di Aspi La holding Edizione: «Nessuno spin off ma pronti a tutte le iniziative necessarie». Lunedì il cda di Marigia Mangano

Edizione, primo azionista di Atlantia, scende in campo dopo l’inchiesta bis sui report falsi sulle infrastrutture , mentre spunta l’ipotesi di uno scorporo di Aspi da Atlantia (ipotesi smentita però domenica 15 settembre da un portavoce di Edizioni srl, Ndr). Gli ultimi sviluppi giudiziari che hanno portato a tre arresti domiciliari e sei misure interdittive nell’ambito dell’inchiesta di Genova, nata come costola di quella del crollo del Ponte Morandi, hanno spinto la famiglia Benetton ad alzare la voce.

Con una nota diffusa sabato 14 settembre, la holding sembra così preannunciare un cambio di passo netto rispetto al passato: «Alla luce dei recentissimi eventi, Edizione, come azionista di riferimento, prenderà senza esitazione e nell’immediato tutte le iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate – sottolinea Edizione – in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova». La holding nella nota «esprime il suo sgomento e il suo turbamento per quanto emerso nelle ultime ore a seguito della doverosa attività svolta dall’Autorità Giudiziaria, in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova, con i suoi 43 morti che pesano sulle coscienze, ed esprime l’assoluto suo rispetto per il lavoro svolto dalle Autorità competenti».

Toni e tempistica del comunicato di Ponzano Veneto sono il risultato di un lungo confronto che si sarebbe tenuto in Edizione dopo gli ultimi sviluppi giudiziari. L’impressione, riferisce una fonte autorevole, è che la famiglia voglia prendere le distanze dalla gestione di Aspi e di Atlantia fotografata dall’inchiesta bis sui report falsi. Ma soprattutto che la holding sia ora intenzionata a intervenire nelle controllate con misure che possano garantire un taglio netto rispetto al passato. Il punto è capirne le modalità, un tema che sarà oggetto del cda di Edizione, convocato per domani quando si terrà anche il cda straordinario di Aspi. L’appuntamento di Edizione è in agenda da tempo, ma è evidente che si concentrerà sul dossier Atlantia-Aspi. Con quali esiti si vedrà, tanto piu che a quel tavolo siederanno rappresentanti di quattro rami famigliari che hanno visioni e obiettivi spesso non allineati. Fonti autorevoli riferiscono che un’ipotesi su cui si starebbe ragionando da tempo in Atlantia sarebbe lo scorporo di Aspi. Da Edizione smentiscono qualsiasi scenario di spin off, tuttavia secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore c’è chi nella controllata lo prende seriamente in considerazione.

