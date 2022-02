Benetton lancia il suo primo negozio nel metaverso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Anche le sfilate per l’autunno-inverno 22-23 stanno ospitando le sperimentazioni del metaverso: dopo le creazioni virtuali presentate da Jonathan Simkhai a New York e da Roksanda a Londra, si attendono sorprese digitali anche a Milano. Intanto, proprio durante la fashion week che oggi entra nel vivo, Benetton ha lanciato il suo primo negozio nel metaverso a partire dal negozio fisico in Corso Vittorio Emanuele. Lo store virtuale sarà inaugurato nelle prossime settimane.

«Abbiamo voluto capovolgere l'esperienza immersiva - spiega Massimo Renon, ad di Benetton Group - creando nel retail fisico lo stesso ecosistema emozionale che avrà il nuovo store virtuale nel metaverso che aprirà nelle prossime settimane. Chiunque entrerà nei prossimi giorni nel nostro negozio di Corso Vittorio Emanuele a Milano potrà immergersi in un incrocio tra realtà fisica e connessione digitale, il tutto in un'esplosione di creatività, colori e sonorità».

Nel negozio virtuale di United Colors of Benetton, però, non si acquisteranno capi, ma i visitatori potranno partecipare a esperienze di gaming per poter così accumulare QR code per effettuare acquisti nello store fisico.

«Siamo tra i primi brand a sperimentare l'omnicanalità diffusa, cioè la circolarità tra mondo fisico - metaverso - mondo fisico - spiega Antonio Patrissi, Chief Digital Officer di Benetton Group -. L'intento è offrire un ponte dimensionale tra presente e futuro, tra reale e virtuale, passando attraverso un'esperienza di brand sempre più immersiva e soprattutto vicina al linguaggio dei giovani».

Lo store virtuale offrirà un'esperienza speculare a quella che i visitatori possono provare entrando nelle prossime settimane nel negozio di Corso Vittorio Emanuele. In occasione della settimana della moda, infatti, il flagship store di Milano è stato colorato di rosa, dalle vetrine agli ambienti interni, dalle grucce agli scaffali: lo speciale allestimento durerà quattro settimane e sarà accompagnato dal progetto #playchange, attivo fino al 23 febbraio, con cui cinque celebrities condivideranno le loro storie di cambiamento. Il 23 febbraio, inoltre, tre star di TikTok (Giulia Paglianiti, Davide Vavalà e Anna Ciati) saranno in negozio dalle ore 17 per aiutare i visitatori a cambiare look, con sessioni di styling dedicate.