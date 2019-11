Benetton, prove di convivenza: la dinastia si rafforza in Atlantia

Una decisione, si racconta, maturata anche a valle di alcuni segnali precisi colti sul mercato e ai quali la famiglia, dopo un lungo processo di valutazione che ha scandagliato numerose ipotesi non ultima quella della spartizione degli asset, ha scelto di rispondere in maniera netta. Anche perché, sollecitati da voci di dissidi interni, in modo più o meno esplicito diversi soggetti finanziari e industriali, in scia alla tragedia di Genova e alla successiva scomparsa di Gilberto Benetton, si sono affacciati pensando di poter fare di Atlantia una preda. Convinti, probabilmente, che i Benetton si sarebbero defilati in tempi rapidi o comunque avrebbero abdicato volentieri al ruolo di azionista di controllo della holding e delle sue partecipate. Tra i tanti si sarebbero fatti avanti anche diversi fondi infrastrutturali, lo stesso gruppo Macquarie che, si dice, avrebbe guardato con particolare interesse ad Aspi. Ma il break up, per diverse ragioni, si è rivelato una strada impraticabile.

Diversa, invece, è l’idea di poter cedere quote di minoranza dell’ampio portafoglio e di monetizzarne i benefici. A riguardo sono già in corso valutazioni e processi veri e propri su Adr e Telepass, così come non si può escludere che potrebbero entrare nel novero delle quote valorizzabili anche parte delle partecipazioni finanziarie (Mediobanca e Generali). D’altra parte questo non si scontra in alcun modo con il messaggio generale che i Benetton di fatto vogliono dare, ossia che sono azionisti “stabili” e di lungo termine di Atlantia. La presenza importante ma non invasiva nei board della holding, di Adr e di Telepass va nella direzione di ribadire con un atto concreto l’interesse per gli asset in portafoglio.

Sul piano tecnico il nuovo assetto dei consigli di amministrazione non comporterà alcun aggiustamento particolare. Sia il cda di Adr che quello di Telepass per statuto potevano essere allargati all’ingresso di un nuovo membro mentre da Atlantia si è dimesso, una volta completata l’uscita da Edizione, Marco Patuano. Sabrina Benetton entrerà dunque al posto dell’ex manager di Ponzano Veneto.

