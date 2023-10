Benetton rinnova l’accordo con Woolmark. La partnership compie 50 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 2023 si conferma un anno di ripresa e segnali positivi per il gruppo Benetton e per il suo principale marchio. A partire dal fatturato, reso noto a maggio: il dato è tornato a superare il miliardo, facendo del gruppo veneto una delle poche billion euro company della moda italiana. Poi c’è stata, in settembre, la settimana della moda di Milano e Benetton ha portato in passerella la collezione donna per la prossima primavera-estate disegnata da Andrea Incontri, che ha confermato la ritrovata avanguardia creativa che ha sempre caratterizzato il marchio. Altrettanto strategico è da decenni il legame con la maglieria e con la lana e proprio su questo è arrivato ieri l’annuncio della rinnovata collaborazione con l’autorità globale della lana Merino, The Woolmark Company, una partnership che dura da 50 anni e che viene celebrata anche dalla collezione per l’autunno-inverno, nei negozi ora.

«Siamo stati tra i primi brand al mondo ad apporre il logo Woolmark sui nostri capi in lana», sottolinea Massimo Renon, amministratore delegato di Benetton Group. Oltre a celebrare la collaborazione iniziata nel 1973, la rinnovata partnership con The Woolmark Company certifica la qualità e la sostenibilità di oltre un milione di capi in lana Merino extra fine della collezione invernale, che sono in distribuzione a partire dall’inizio di questo mese in 1.500 negozi a insegna United Colors of Benetton in tutto il mondo.

Loading...

Per John Roberts, ceo di The Woolmark Company, «rimane una priorità fondamentale collegare la lana Merino australiana di alta qualità con marchi amati da generazioni». Una strategia di promozione e racconto della lana che si ritrova nel claim Neverending wool (lana infinita), lanciato nel 2021 da Benetton e che riguarda la durata nel tempo dei prodotti in pura lana vergine, che hanno un ciclo di vita potenzialmente infinito, con lana resistente agli odori e a molti lavaggi, che può essere riciclata facilmente e che, una volta rilasciata in natura, si decompone nel suolo.

La versatilità e il valore della lana e le sue qualità di termoregolazione sono confermate da un’altra importante partnership di Woolmark, rinnovata nel gennaio scorso: anche per l’edizione 2024 della Coppa America, Luna Rossa Prada Pirelli vestirà capi high-tech in lana Merino.