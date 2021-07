Benevento, 12mila vaccini inoculati nell’hub di Confindustria a Ponte Valentino

2' di lettura

Seimila persone vaccinate (con prima e seconda dose), 12 vaccini somministrati dal giorno della inaugurazione, il 14 maggio: è stato messo in sicurezza l’intero tessuto produttivo beneventano e le vaccinazioni sono state estese anche a soggetti non legati alla Confindustria locale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla istituzione dell'Hub Vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive della provincia di Benevento situato nell'area Asi di Ponte Valentino. A conclusione della campagna, l’hub vaccinale è stato visitato tra gli altri dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Coinvolti professionisti e associazioni

L’Hub di Ponte Valentino, inaugurato a metà maggio, su iniziativa di Confindustria, ASL e Consorzio ASI di Benevento, con l’appoggio e la collaborazione della Regione Campania, ha potuto operare grazie a medici volontari, infermieri, amministrativi e giovani che hanno coinvolto diverse organizzazioni tra le quali Ordine dei medici, Ordine degli infermieri, Croce Rossa Italiana, ASL, Consorzio Asi, tirocinanti della Fapas, con il coordinamento generale di Confindustria Benevento.

Loading...

Bonomi; «Ripartire dal Sud»

Il presidente di Confindustria ha colto l’occasione per intervenire anche su Pnrr e questione meridionale. «Il Recovery Plan è una grande opportunita’ per il Paese – dice Carlo Bonomi – La ripartenza del Paese è legata al Sud. Questa è una grande sfida di tutto il Paese». Ma aggiunge; «Negli anni sono state stanziate tante risorse per il Sud ma le abbiamo spese male. Bisogna fare autocritica. Quando spediamo solo il 50% dei fondi di coesione, vuol dire che le risorse c’erano e non siamo stati in grado di scaricarle a terra. Confindustria aveva spinto molto affinche’ venissero indicate quali fossero le risorse destinate al Sud. Siamo molto contenti che il 40% delle risorse siano per il Sud e siano superiori al 34% di cui si era parlato. Pero’ ci vogliono progetti seri e condizioni di sistema».

Vigorito: «A disposizione della collettività»

La vaccinazione delle persone coinvolte nelle aziende di Benevento è stata fortemente voluta dal presidente della Confindustria locale, Orestre Vigorito. «Abbiamo esteso il servizio anche a imprese non legate al mondo confindustriale e a chi ne ha fatto richiesta – ha detto – L’Italia oggi è in difficoltà e dobbiamo fare in modo di ripartire». Vigorito ha chiarito di voler mettere al centro di qualsiasi politica l'uomo. «L’esperienza dell'Hub vaccinale ha consentito di seguire questo indirizzo in quanto è stato messo a disposizione dell'intera collettività. L'esperienza del Covid può essere l'occasione per eliminare le differenze tra Nord e Sud del Paese perché solo insieme si potrà realmente spingere verso un nuova rivoluzione industriale che parta proprio dal digitale».

De Luca: «Benevento provincia covid free»

«Benevento sarà una delle prime province covid free – ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca – abbiamo voluto questo hub in difformità con le regole nazionali che imponevano di procedere per fasce di età. Abbiamo voluto vaccinare tutti. Così come abbiamo fatto per il comparto turistico e ne stiamo reaccogliendo i risultati positivi: abbiamo alberghi pieni e sono arrivati anche i turisti stranieri ».