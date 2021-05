Benevento, nell’hub di Confindustria vaccinati mille dipendenti in 4 giorni

2' di lettura

Raccolte oltre quattromila adesioni ed inoculate circa 1.000 dosi nei primi quattro giorni di attività nell'hub vaccinale per le attività produttive della provincia di Benevento. Presidio nato dalla collaborazione tra Confindustria Benevento, Consorzio dell'area di sviluppo industriale e Asl di Benevento con il contributo dei sindacati provinciali di CGIL, CISL e UIL.

Il centro per le vaccinazioni è stato allestito nella zona industriale di Ponte Valentino, a Benevento, ed è tra i primi hub in Italia, se non il primo, esclusivamente dedicato alle imprese e ai loro dipendenti e familiari. L’obiettivo è vaccinare 10mila persone.

Vaccini per fasce di età

La peculiarità dell'iniziativa _ che ha consentito di accelerare l'avvio _ sta proprio nella alleanza tra pubblico e privato e nel rispetto pieno del calendario di vaccinazioni indicato dal Commissariato per l'emergenza nazionale e dalla Regione Campania. In questi giorni vengono somministrate le vaccinazioni agli under 40, seppure riservandole a dipendenti di imprese e loro familiari. Scopo dell'iniziativa è dare un contributo alla campagna vaccinale consentendone la accelerazione e allo stesso tempo venire incontro alle esigenze di piccole e grandi imprese di gestire al meglio i turni di lavoro e creare una sorta di bolla no covid.

Ponte Valentino, area con 50 fabbriche

L'area industriale di Ponte Valentino e zona Asi e Zes, nella quale sono insediate 50 imprese che operano prevalentemente nei settori dell’agroalimentare, meccanica impiantistica e meccatronica. Imprese colpite dalla lunga pandemia, ma quasi tutte rimaste sempre aperte. Finora hanno affidato la sicurezza interna ai protocolli imposti dal Governo e oggi cercano la soluzione affidandosi ai vaccini.

Un hub dalla potenzialità di 700 somministrazioni al giorno

L’hub beneventano è stato realizzato in un capannone dismesso di 1000 mq rimesso a nuovo ed attrezzato per l'occasione in soli 8 giorni: è dotato di otto box vaccinali e cinque box per l'anamnesi, ha una capacità che, a pieno regime, può arrivare a somministrare oltre 700 vaccini giornalieri. Sono ammessi tutti i dipendenti e familiari delle imprese della provincia di Benevento, non solo di quelle associate a Confindustria. Nasce a seguito del protocollo regionale volto all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS – CoV-2/Covid-19, complementari e di supporto del sistema Sanitario Nazionale.