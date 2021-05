Beni comuni, il rione Sanità sale in cattedra

3' di lettura

L'esperienza sociale di Rione Sanità di Napoli diventerà presto un corso universitario. L'economia circolare, la gestione dei beni territoriali dal basso, la riapertura delle ormai famose Catacombe di San Gennaro, saranno oggetto di un Mooc (Massive Online Open Course), un corso di alta formazione, multimediale, ad accesso gratuito, sempre fruibile, disponibile sulla piattaforma didattica Federica Web Learning dell’università di Napoli Federico II a partire dal 27 maggio 2021.

«Le vicende del Rione Sanità e tutto quello che è stato realizzato in termini di innovazione sociale nel quartiere ci ha incuriositi», racconta Tania Melchionna, General Manager di Federica Web Learning. «Abbiamo quindi scelto, integrando il corso alla nostra offerta formativa, di fare innovazione e di ospitare una riflessione sull'esperienza delle Catacombe».

Loading...

Dodici anni fa, nel quartiere isolato e marginalizzato di Napoli, il parroco Antonio Loffredo ha dato vita, con il sostegno de L'Altra Napoli Onlus a un meccanismo virtuoso, iniziato con la ristrutturazione delle allora chiuse e poco note Catacombe di San Gennaro. Il restauro e la messa a norma di questo bene artistico sono stati affidati ai ragazzi del luogo che avevano bisogno di un lavoro per uscire da percorsi difficili. All'epoca erano coinvolti cinque volontari, oggi i lavoratori dipendenti sono più di 30. Le poche centinaia di visitatori l'anno di quei primi tempi sono diventate, nel 2019, oltre 150 mila. Qualche anno dopo è nata la Fondazione di Comunità San Gennaro, con l'obiettivo di riunire le numerose realtà che contribuivano (e contribuiscono tuttora) quotidianamente alla rinascita del quartiere. Si è formata, in altre parole, una comunità territoriale in grado di gestire il proprio territorio in modo efficace attraverso un sistema di economia circolare, non basato sulla redditività ma sulla generatività.

Cinque lezioni e documentari

Il formato Mooc adottato da Federica è di per sé un modo innovativo di fare formazione. Ora, per la prima volta, la piattaforma propone un case study, un esperimento sociale che possa fungere come modello per altre realtà. Il corso consisterà in cinque lezioni composte da contenuti testuali e audiovisivi e verterà sulla storia delle Catacombe e sull'economia civile. «Restano lezioni, strutturate con gli stessi paradigmi e con lo stesso approccio dell'accademia, raccontate dalle voci autorevoli dei Professori universitari. La cosa particolare è che l'aula accademica, con tutto il suo rigore, si ‘sposta', o meglio, dirige la sua attenzione al quartiere, un quartiere, tra l'altro, socialmente fragile», commenta Melchionna.

Due documentari attualmente distribuiti da Sky Arte integreranno il corso: «Come introduzione viene proposto Le Catacombe di Napoli, alla scoperta delle Catacombe di San Gennaro, San Gaudioso e San Severo. Il Sistema Sanità invece chiuderà il percorso. Quest'ultimo - spiega Andrea De Rosa, regista di entrambi i filmati - è stato prodotto in co-regia con Mario Pistolese ed è un docufilm classico, Le Catacombe di Napoli è stato invece progettato per essere anche un Mooc», aggiunge.