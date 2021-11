Beni confiscati, in arrivo 250 milioni con un bando dell’Agenzia per la coesione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato un bando per finanziare progetti di riqualificazione e valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie in otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il bando può contare su 250 milioni di euro del Pnrr. L’obiettivo è finanziare 200 progetti presentati da comuni, province, città metropolitane o regioni che siano destinatari di un bene confiscato. Altri 50 milioni, previsti sempre dal Pnrr, serviranno a finanziare interventi che richiedano la concertazione di più soggetti istituzionali locali.

Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità di Centro antiviolenza per donne e bambini, o case rifugio, asili nido o micronidi. Le domande vanno presentate entro il 24 gennaio prossimo.

