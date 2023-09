Beni culturali, Intesa Sanpaolo e Arma per la valorizzazione del patrimonio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblico e privato di nuovo in collaborazione per tutelare la cultura. Questa volta l'unione delle forze ha visto come protagonisti Intesa Sanpaolo e il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, firmatari di una Dichiarazione d'Intenti che ha come obiettivo la promozione della legalità e la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale nazionale, e che prevede iniziative come l’allestimento di esposizioni temporanee dei beni culturali recuperati.

A rappresentare le parti durante la cerimonia, organizzata nella caserma La Marmora a Roma, il comandante generale di Brigata Vincenzo Molinese, Paolo Maria Vittorio Grandi, chief governance officer e Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa.

Il gruppo Intesa Sanpaolo non è nuovo alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, grazie al patrimonio di palazzi, collezioni d’arte e archivi promossi dal Progetto Cultura, il piano pluriennale delle iniziative ideate e realizzate direttamente dalla banca attraverso la propria direzione centrale Arte, Cultura e Beni Storici. È il caso del polo museale delle Gallerie d’Italia, che vede le sue sedi divise tra Milano, Napoli, Torino e Vicenza, o del programma “Restituzioni”, che dal 1989 restaura e valorizza opere d’arte bisognose di intervento, individuate ogni biennio con le Soprintendenze e gli enti di tutela.

Il settore di tutela è un comparto di specialità che è stato affidato in via prioritaria all’Arma con decreto del ministero dell’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con decreto del 28 aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel confermare il ruolo di preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito al Comando Carabinieri Tpc la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di polizia. Il comando è composto da militari in possesso di specializzazione ad hoc acquisita con la frequenza di specifici corsi in materia, organizzati con il ministero della Cultura. Solo nel 2022, i Carabinieri del comando Tpc hanno recuperato 80.522 beni d’arte, per un valore complessivo stimato di 84.274.073 di euro.