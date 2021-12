Beni d’impresa, rivalutazioni per 30 miliardi

«Un’impresa nostra cliente» spiega Giulia Gionfriddo, partner Adacta Tax&Legal «ha scelto di rivalutare un marchio per un valore di 3 milioni, pagando solo 90mila euro di imposta e potendo procedere all’ammortamento del bene in 18 anni. Un’operazione che avrebbe garantito una riduzione delle imposte di quasi 800mila euro in quel periodo di tempo, che con un tasso di attualizzazione del 7% circa si tradurrebbe in un risparmio vero e proprio di circa 415mila euro».

L’IMPATTO SUL TERRITORIO Loading...

Lo strumento, pensato per agevolare le imprese in maggiore difficoltà, sembra avere ottenuto molto più successo tra quelle già solide e con buone prospettive di utile a fine anno. È in effetti questa una condizione necessaria per procedere a ammortamenti importanti che incidono proprio su questa voce di bilancio. Lo studio di Adacta Advisory registra come nel 2020 la variazione percentuale del valore netto degli asset intangibili (+46% sul 2019) sia stata maggiore rispetto a quella del valore di quelli tangibili (+15% sul 2019). Evidenzia inoltre come siano state le imprese di più grandi dimensioni ad avere scelto di usare questo strumento. Un vantaggio che rischia di essere pesantemente ridimensionato dalla Legge di Bilancio 2022.

«Le stime relativa al mancato gettito fiscale nel solo NordEst (compresa l’Emilia Romagna) ammonterebbe ad una cifra che oscilla tra l’uno e l’1,5 miliardi anno» spiegano Masotti e Gionfriddo. «Un costo importante che il Governo ha deciso di sterilizzare introducendo delle modifiche significative al Dl Agosto con la Legge di Bilancio attualmente in discussione, mirando principalmente alle rivalutazioni relative agli asset immateriali, i più pesanti in termini di valore, per lo meno a NordEst. Nei fatti o l’azienda sceglie di pagare un differenziale tra l’aliquota già saldata e una del 12, 14 o 16% a seconda del valore dell’asset rivalutato, oppure decide di dilazionare l’ammortamento da 18 a 50 anni. In entrambi i casi il vantaggio fiscale andrebbe a diluirsi notevolmente. Il Governo offre però una terza soluzione: quella della restituzione dell’imposta sostitutiva del 3% a fronte di una marcia indietro sulla rilevanza fiscale dell’ammortamento. Se questo dovesse verificarsi si tratterebbe di un colpo durissimo alla credibilità del sistema, a quella dei professionisti che hanno proposto alle imprese questa soluzione in perfetta buona fede come pure alla programmazione economia e finanziaria delle imprese aderenti ora di fronte ad un cambio di prospettiva assolutamente inedito e imprevisto».