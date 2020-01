Beni in Italia a un’impresa estera

(Imagoeconomica)

Prendiamo il caso di un rivenditore di materiali edili che ha consegnato merce in un cantiere in Italia a un'impresa austriaca. I beni ceduti sono presenti in Italia e la consegna avviene sempre nel territorio dello Stato. È, quindi, una cessione domestica nei confronti di un non residente per la quale l'Iva va addebitata in rivalsa. In tal caso non si vedono cause ostative all'emissione del documento nei confronti della partita Iva italiana. Il fornitore deve quindi emettere fattura cartacea perché il cessionario, ancorché dotato di una posizione Iva in Italia, è un soggetto non residente. È comunque possibile emettere facoltativamente fattura elettronica; in questo caso va consegnata al cliente copia cartacea del documento.