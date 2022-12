Beni pubblici europei, un modo keynesiano per ridurre l’incertezza

Keynes pensava che occorresse distinguere fra spese correnti e spese di investimento. La Commissione non ha proposto una separazione del trattamento dei due tipi di spesa: non c’è una golden rule per gli investimenti. Il motivo è che in un sistema di regole multilivello come quelle che abbiamo in Europa, la questione dell’azzardo morale esiste. Escludere, sic et simpliciter, alcune poste di spesa dalla definizione del deficit di bilancio rischierebbe di incoraggiare comportamenti opportunistici volti a qualificare qualunque tipo di spesa come investimento.

C’è anche da dire che al tempo di Keynes per investimenti si intendevano quelli materiali, tangibili: ferrovie, autostrade, ponti. Oggi accanto alla dimensione materiale c’è una quota sempre più importante di investimenti immateriali, come quelli nel capitale umano, nella ricerca, nell’innovazione: sono questi che spingono la produttività totale dei fattori. Con questa definizione più ampia di investimenti, avere una golden rule finirebbe per portarci a escludere una grande parte della spesa pubblica.

Secondo, gli investimenti privati richiedono un ambiente economico stabile. Entra qui la distinzione fra rischio e incertezza. Nel Trattato sulla probabilità, Keynes sviluppa questa distinzione: il rischio è calcolabile in termini di probabilità quantitative, l’incertezza no.

Oggi, viviamo in un’epoca di eccezionale incertezza – avviata con lo scoppio della pandemia due anni fa e che, dopo una breve parentesi, oggi prosegue con l’aggressione russa in Ucraina. L’incertezza, oggi, è per certi versi persino più alta di quanto non fosse durante la pandemia. Ci troviamo di fronte a molte più incognite: la guerra, i prezzi e le scorte di energia, l’inflazione, i tassi di interesse, le catene di approvvigionamento globali e gli sviluppi economici in Cina, solo per citare le più importanti.

La difficoltà di prevedere l’evoluzione di tutte queste variabili è la causa della grande incertezza di oggi. In questo contesto è fondamentale che l’Europa persegua una strategia di rilancio degli investimenti, pubblici e privati. Uno degli aspetti più rilevanti della risposta alla pandemia, Sure e Next generation Eu, è che ha cambiato la percezione e le aspettative degli operatori economici. Questo ruolo di riduzione dell’incertezza ha contribuito alla stabilizzazione dei mercati e delle aspettative ed è stato fondamentale nel forte rimbalzo dell’economia europea nel 2021 e 2022, prima della guerra. I mercati e gli investitori hanno apprezzato il fatto che l’Europa è stata capace di adottare una risposta coesa e ambiziosa. Oggi abbiamo bisogno di nuovi strumenti e nuove soluzioni che possano ridurre l’incertezza: un rapido accordo sulla proposta di riforma della governance economica e passi concreti verso l’offerta di beni pubblici europei nel campo dell’energia, dell’innovazione e della sicurezza cambierebbero i sentimenti degli animal spirits, come definiti da Keynes. È il compito, e la responsabilità, dei policy maker europei oggi.