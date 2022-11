Beni rifugio, la casa in montagna resiste come investimento destagionalizzato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tornano in auge le case in montagna, ma i prezzi stentano a decollare. Dopo anni di stanchezza dei compratori nei confronti delle dimore in alta quota, le due forze congiunte del post Covid e dell’inflazione spingono gli investitori di nuovo verso il segmento delle seconde case come forma di bene rifugio, con una predilezione per quelle in montagna, che si possono usare o affittare quasi tutto l’anno.

I prezzi al momento ne risentono in maniera leggera, con un +1,5% medio su base annuale secondo un’elaborazione esclusiva di Tecnocasa per Il Sole 24 Ore, ma è anche vero che la media nazionale nasconde punte di incremento a due cifre per le località più famose.

Il mercato delle seconde case

«Il mercato della casa vacanza continua a dare segnali di crescita dei valori, –spiega Fabiana Megliola, responsabile dell’Ufficio studi di Tecnocasa –. La possibilità di tornare a viaggiare liberamente fuori dai confini nazionali non ha rallentato, neanche nella prima parte del 2022, il desiderio di avere una casa nelle località di mare, montagna e lago. Desiderio che ha trovato sostegno anche nell’inflazione crescente che ha spinto a smobilizzare i risparmi per impiegarli nel mattone al fine di preservarne il potere di acquisto».

Alla casa da utilizzare per sé stessi e per i propri familiari si è aggiunto il ritorno della casa acquistata per investimento nelle località turistiche, grazie al massiccio rientro dei turisti, gran parte anche stranieri. Anche su questo segmento di mercato si avverte una carenza di offerta: quello che era presente sul mercato è stato assorbito dalla corsa post lockdown e al momento ci sono proprietari poco propensi a vendere sia per timore di ulteriori lockdown sia perché non trovano investimenti alternativi al mattone. Si nota un maggiore apprezzamento per le soluzioni costruite con criteri di efficienza energetica. Un acquirente su tre (il 34,1+% di chi ha acquistato con la nostra rete) ha un’età compresa tra 45 e 54 anni.

L’impatto sui prezzi

«Il combinato disposto di questi elementi ha sostenuto la domanda determinando un ulteriore recupero dei prezzi: +4,3% per le case nelle località di lago, +1,5% in montagna e +2,4% al mare» spiegano dall’Ufficio studi di Tecnocasa. La domanda importante e la bassa offerta hanno contribuito alla rivalutazione di località meno conosciute e di tendenza dove i prezzi più bassi hanno consentito l’acquisto anche a chi aveva un budget più contenuto.