Beni sequestrati alla mafia: sconosciuti a due Comuni su tre

Oggetto di confisca sono anche i patrimoni liquidi (come conti, titoli, polizze, fondi di investimento) che confluiscono nel Fondo unico giustizia (Fug). Si tratta di 3,6 miliardi di euro destinati a scopi diversi - come la carta acquisti per i cittadini disagiati o l’assistenza alle vittime di violenza - e che il comitato propone di utilizzare anche per valorizzare i beni e come garanzia dei crediti alle aziende.

Il vademecum

Per spingere il recupero dei beni sottratti alla criminalità organizzata, nella sua relazione il IX comitato della commissione bicamerale antimafia propone una guida indirizzata agli enti locali, con informazioni e modelli di documenti utili per affrontare il percorso spesso tortuoso verso l’assegnazione.

Si parte da come individuare gli eventuali beni confiscati all’interno dei confini comunali. La strada è consultare la banca dati Open Regio sul sito dell’Agenzia per i beni sequestrati e confiscati: il vademecum spiega come ottenere le credenziali (che oggi non ha il il 63% dei 2.176 Comuni con beni confiscati alla mafia) e come consultare la banca dati.

La guida riepiloga, poi, le finalità a cui può essere destinato il bene e indica il percorso da seguire per arrivare a utilizzarlo: dal sopralluogo (consigliato, anche se non previsto dalle norme) alla presentazione della “manifestazione di interesse” all’Agenzia (che deve includere i progetti di utilizzo). Inoltre, il vademecum illustra gli adempimenti per la gestione: i Comuni che intendono gestire direttamente i beni dovranno redigere un regolamento comunale ad hoc e accertarsi di avere i fondi; in alternativa, preparare i bandi e le convenzioni per l’affidamento ad associazioni o enti.

Infine, la guida fornisce alcuni “indirizzi utili” che i Comuni possono contattare in caso di difficoltà.