Beniamino Zuncheddu libero dopo 32 anni di carcere: si era sempre professato innocente

Per Beniamino si è mossa tutta la comunità di Burcei

Per il caso di Zuncheddu si era mossa l’intera comunità di Burcei, a partire dal sindaco Simone Monni, con manifestazioni e presidi in paese e davanti al tribunale di Cagliari, insieme alla Garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa. In campo anche il Partito Radicale che ha promosso diverse manifestazioni, l’ultimo un sit-in davanti al tribunale di Roma in occasione dell’udienza del processo di revisione.

Il parroco di Burcei: grande gioia, tutto il paese è in festa

Beniamino Zuncheddu è arrivato a Burcei, accolto dalla comunità in festa, capeggiata dal sindaco. La celebrazione per questa prima notte di libertà dopo 32 anni si terrà nella chiesa Nostra Signora di Monserrato. «È una grande gioia. Lo sto aspettando qui nel salone parrocchiale e arriverà accompagnato da tutta la popolazione - ha detto il parroco, don Giuseppe Pisano -. Se aspettavo questo momento? Rispondo dicendo che credo in Dio». Una notizia attesa, «ma nessuno pensava che la notizia arrivasse oggi di sabato. Pensavamo ormai a lunedì, ma per chi è stato recluso per 32 anni uno o due giorni in più sarebbero stati poca roba. Ma siamo tutti felici che già oggi torni a casa».



Un paese in festa lo attende a braccia aperte

Burcei ha accolto con entusiasmo Beniamino Zuncheddu, tornato libero. La garante dei detenuti Irene Testa è andata in carcere a Uta per prenderlo e portarlo in paese dove è in corso una grande festa, già all’ingresso della cittadina ai piedi del massiccio dei Sette Fratelli, a est di Cagliari. «Forse è uno dei giorni più belli della storia di Burcei. Un’emozione unica - ha detto il primo cittadino di Burcei Simone Monni, prima della grande festa nel salone parrocchiale per l’abbraccio dell’intera comunità -. Ringrazio pubblicamente tutte le persone che hanno creduto a Beniamino e si sono affiancate a noi in questa battaglia, e l’avvocato Trogu con la sua famiglia, che ha fatto un grande lavoro sia con la testa che con il cuore».





