Benincasa (Aniasa): «La svolta elettrica passa dalla mobilità pay-per-use»

4' di lettura

Come sta cambiando il mercato dei finanziamenti e del noleggio nell’automotive? Lo abbiamo chiesto al direttore generale di Aniasa (Associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità e al proprio interno associa operatori di noleggio a lungo e breve termine, car sharing, servizi all'auto, digital automotive), Giuseppe Benincasa.



La pandemia ha oggi solo rallentato il processo di graduale passaggio dalla proprietà all'uso dei veicoli. Un percorso che in altre economie europee registra stadi di maggiore avanzamento in direzione di un modello di mobilità “pay-per-use oriented”. In Italia la flotta di noleggio - a breve e lungo termine - e car sharing conta oltre 1 milione di veicoli e nel recente passato ha conosciuto, pre-Covid 19, continui, elevati tassi di crescita. Nostre analisi confermano che il Covid non ha sostanzialmente cambiato i consumi di mobilità degli italiani, che oggi più di ieri scelgono le quattro ruote per i propri spostamenti e lo faranno sempre più affidandosi al noleggio. Una formula che libera dai pensieri e dai costi imprevisti legati all'auto e che può dare un contributo decisivo per la transizione ecologica della mobilità italiana.

Loading...

E che ruolo possono avere i player del noleggio non captive?

Di questa innovazione, del passaggio dalla proprietà all'uso, le case auto sono diventate via via consapevoli e oggi sono promotrici. Sempre più indicano al loro mercato di riferimento il noleggio a lungo termine come scelta di mobilità, che siano vetture, veicoli commerciali o altro. Di conseguenza, le aziende di noleggio a lungo termine captive hanno un evidente vantaggio, ma il settore vive da sempre un clima di grande concorrenzialità e competitività, con un mercato che cresce ogni giorno. L'assistenza alla clientela è determinante, la qualità dei servizi è e sarà il metro di giudizio.

In che modo aspirate a competere con i colossi del captive banking, le banche delle case automobilistiche? Esiste un obiettivo di mercato plausibile? Dai dati delle immatricolazioni 2021 emerge una forte ripresa del noleggio a lungo termine captive e una ripartenza più problematica per il non captive.