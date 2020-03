Bennet: a Milano consegne gratuite per gli over-65 grazie a Supermercato24 L’accordo a supporto delle persone più fragili di Enrico Netti

Anche Bennet aderisce all’iniziativa di Supermercato24, marketplace italiano della spesa online con consegna a domicilio in giornata che a seguito dell’emergenza sanitaria offre gratis il servizio per gli over-65 per l’intero mese di marzo. L’iniziativa di Bennet e Supermercato24 intende offrire un supporto concreto e tangibile ai clienti senior, i quali potranno effettuare la spesa online dal sito oppure dall’applicazione di Supermercato24, e riceverla a casa all'orario stabilito senza alcun costo supplementare: basterà inserire il codice promozionale UNAMANOXMI e confermare la propria età. «Bennet è orgogliosa di sostenere attivamente l’iniziativa di Supermercato24, ribadendo in questo modo il ruolo che gli operatori della Gdo, e la nostra azienda in primis, possono svolgere rispetto al benessere dei cittadini, specialmente in un momento di allerta come quello che stiamo vivendo in queste settimane» spiega Simone Pescatore, direttore Marketing e Comunicazione di Bennet.

«Negli ultimi giorni sono state tantissime le persone che hanno deciso di affidarsi a noi per affrontare una situazione sicuramente particolare. Crediamo che il nostro servizio abbia una forte utilità sociale» aggiunge Federico Sargenti, Ceo di Supermercato24. L'iniziativa è attiva fino al 31 marzo.