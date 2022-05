Bentayga EWB, ecco la nuova ammiraglia suv di Bentley

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bentley ha svelato la Bentayga EWB che sta per Extended Wheelbase, il modello a passo allungato di 180 mm che sarà in vendita in estate ad un prezzo stimato di 300 mila sterline. Il spazio in più della EWB è nella parte dietro dell’abitacolo. Disponibile per il momento solo con un V8 a benzina biturbo da 550 cv introduce ben 2.500 inedite modifiche rispetto alla Bentayga di base che ne cambiano l'assetto, ma anche lo stile, la più evidente delle quali la griglia inedita a lamelle verticali. Alla Bentley fanno sapere di essersi per ora concentrati sul modello V8 per il lancio, ma la scelta di un ibrido sotto al cofano della EWB è certa dal momento che la vendite della Bentayga in versione ibrida hanno ormai raggiunto un complessivo del 20% sul totale.

I nuovi dettagli tecnici della variante EWB

L’EWB introduce anche un nuovo sistema di sterzo posteriore che riduce il raggio di sterzata e migliora la stabilità alle alte velocità, una soluzione apparsa per la prima volta sulla berlina Flying Spur nel 2019 e, più di recente sulla Continental GT. C’è anche una nuova sospensione posteriore che assicura che un comportamento su strada che mantenga lo standard del modello da cui deriva. Inoltre la EWB introduce moltissime nuove opzioni che portano addirittura a 24 miliardi di combinazioni possibile come ci si aspetta da una nuova ammiraglia.

Il 45% della vendite di Bentayga sarà per la nuova EWB

Il lancio di EWB è strategico Bentley visto che la Bentayga ha conquistato la leadership nel mercato globale dei suv superlussuosi. L’anno scorso, infatti, il suv di Bentley ha rappresentato oltre il 40% delle vendite complessive del brand di lusso del gruppo Volkswagen: un record di 14.659 unità pari ad un incremento del 31% tanto che Bentley prevede che circa il 45% dei futuri acquirenti di Bentayga opterà per la versione EWB. Del resto Bentley ha inventato il settore dei suv top di gamma con il lancio della Bentayga nel 2015 e ha mantenuto la sua supremazia nonostante l’arrivo della Lamborghini Urus prima e della Rolls-Royce Culliman. È probabile che il lancio della Ferrari Purosangue amplierà le vendite di suv tanto che Bentley sostiene che le circa 40.000 vendite di oggi aumenteranno di un terzo entro fine decennio.

Lo spazio a bordo confrontato con quelle dei rivali

Bentley sottolinea che rispetto agli attuali rivali rivali, Culliman e Range Rover l’EWB è più spazioso nella parte posteriore mentre prevede la stesso spazio per la teste nonostante abbia una forma meno squadrata e un tetto più basso. Tuttavia è categoricamente smentita una versione a sette posti della Bentayga EWB. In alternativa il brand inglese offre tre diverse opzioni per i sedili posteriori: una lussuosa disposizione a due posti, un classico sedile dietro per tre persone e un ulteriore combinazione 4+1, che mette un piccolo sedile rialzato tra due sedili posteriori più grandi. Insomma le varianti di seduta a bordo di certo non mancheranno.

Il prezzo della EWB supererà le 300 mila sterline

Bentley si aspetta che l’EWB possa costare circa il 15% in più rispetto all’auto standard, quando le specifiche sono allo stesso modo, ma una gamma più ampia di opzioni significa che il modello potrebbe superare 300.000. La produzione del nuovo modello è già iniziata e Bentley punta a consegnare le auto all’inizio dell’estate. I principali mercati di riferimento restano sempre la Cina in prima battuta ma anche il Nord America. Ma alla Bentley sono più che convinti che per la EWB ci sarà una forte domanda in tutti i principali mercati a livello globale.