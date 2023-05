Se il superbollo venisse abolito, i proprietari della Bentley Bentayga potrebbero risparmiare 5.420 euro anno, a cui aggiungere i 1.439 euro di bollo.

E’ la prima suv di Bentley ed incarna tutti i valori del brand in tema di esclusività, lusso ed “esagerazione” anche dal punto di vista delle prestazioni. A renderlo il SUV più veloce di sempre, ci pensa il nuovo propulsore W12 biturbo di 6 litri in grado di erogare una potenza di 608 CV e di sviluppare una coppia di 900 Nm. È abbinato alla trazione integrale permanente e ad un cambio automatico ZF a 8 marce. Inconfondibili gli interni realizzati con maestria artigianale ed una meticolosa attenzione per i dettagli in metallo, radica e pelle. Alla guida si può selezionare la configurazione dinamica più adatta alle superfici o alle condizioni stradali del momento sfruttando fino ad otto modalità di guida semplicemente ruotando un selettore. Illimitata e a misura di ciascun guidatore la possibilità di personalizzazione tra scelta del colore della verniciatura, pelli e radiche.Nel dettaglio la versione selezionata è la Bentley Bentayga V8 è una SUV 5 porte 5 posti della Bentley lunga 514 cm, larga 200 cm, alta 174 cm con un bagagliaio da 484 a 1.455 litri. Nella versione Bentayga V8 costa 207.600 euro con motore a benzina di 3.996 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 404 kW (550 CV) ed una coppia massima di 770 Nm a 1.960 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 85 litri. Le emissioni di CO2 sono di 302 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 290 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.416 kg.

