Bentley Bentayga, anche il super lusso inglese diventa ibrido Partono le consegne del primo modello elettrificato del brand di lusso del Gruppo VW . Si tratta di un momento storico per il marchio britannico che dà così il via ad un intenso programma che coinciderà con il debutto nel 2025 di un modello completamente elettrico di Corrado Canali

2' di lettura

Sono iniziate in questi giorni le consegne del primo modello elettrificato di Bentley. Con la nuova Hybrid il brand di lusso del Gruppo Volkswagen segna l'inizio del lungo viaggio che l'attende verso l'elettrificazione.

Alla Bentley descrivono la Bentayga Hybrid come il primo vero ibrido plug-in di lusso al mondo oltre che il loro modello mai realizzato più efficiente in termini di consumo di carburante. La casa automobilistica britannica prevede di offrire almeno una variante elettrificata di tutti i suoi modelli entro il 2023, con il primo Bentley completamente elettrico programmato per fare il suo debutto entro il 2025.

La nuova Bentley Bentayga Hybrid utilizza un'unità benzina V6 turbocharged di 3.000 cc da 335 cv, combinata con un motore elettrico per una potenza combinata di 449 cv e 700 Nm di coppia. Un pacco batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh consente al mega suv di Bentley di viaggiare in modalità solo elettrica per un massimo di 39 km. Una ricarica completa richiede 2,5 ore di tempo. Il motore elettrico produce 126 cv e una coppia di 400 Nm.

La Bentayga Hybrid è accreditata di un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 5,5 secondi mentre la velocità massima è di 254 kmh. Le emissioni di CO2 sono di 79 g/km mentre il consumo di carburante combinato è 3,5 l/ 100 km. Bentley afferma che l'autonomia totale è di 464 miglia.

“La consegna dei primi modelli Bentayga Hybrid è un momento storico per Bentley che ci avvicina al lancio di soluzioni di mobilità di lusso veramente sostenibili - ha dichiarato Peter Bosch, membro del Board di Bentley e responsabile della produzione - mentre ci prepariamo per i prossimi 100 anni, stiamo investendo in modo significativo in nuove iniziative che rafforzano il nostro impegno per la sostenibilità, come dimostrato dal concept completamente elettrico Bentley EXP 100 GT.”