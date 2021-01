Bentley Bentayga Hybrid, ecco la madre di una nuova generazione di plug-in La terza versione del mega-suv britannico è la prima proposta phev del 2021 della B Alata. Al via rapida elettrificazione della gamma Bentley, che sarà tutta a emissioni zero nel 2030. di Massimo Mambretti

La Hybrid si affianca alle Bentayga V8 e Speed, concretizzando quanto annunciato pochi mesi fa alla presentazione della rinnovata serie del suv Bentley. La nuova versione ibrida plug-in è la prima prevista dalla strategia Beyond100, definita per dare un forte impulso all'elettrificazione del brand che prevede l'offerta entro il 2026 solo di modelli plug-in e full electric e dal 2030 solo di vetture a emissioni zero. Una road-map con cui la Bentley punta a diventare il brand del lusso più green in assoluto.

Bentley Bentayga Hybrid, powertrain e rete elettrica

La Hybrid che entra nella famiglia della rinnovata famiglia delle Bentayga è spinta dallo stesso sistema propulsivo della versione precedente. Il sistema è formato da un motore V6 sovralimentato di 3 litri e da un'unità elettrica integrata nel cambio automatico a otto rapporti, complessivamente, sviluppa 449 cavalli e 700 Nm. L'unità elettrica, che contribuisce a determinare i picchi di potenza e coppia mettendo a disposizione 126 cavalli e 350 Nm, è alimentata da una batteria agli ioni di litio composta da 168 celle e da 17,3 kWh. Una capacità che supera di oltre 4 kWh quella della “pila” della precedente Hybrid.

Bentley Bentayga Hybrid, tecnologie, autonomia e consumo

La nuova Hybrid si distacca dalla precedente anche per altri fattori riguardanti la rete elettrica. Infatti, adotta un sistema di ricarica da 7,2 kWh che consente il totale rifornimento della batteria in due ore e mezza. Inoltre, la Bentayga alla spina propone oltre alle configurazioni E Modes (l'elettrica Ev, l'Hybrid e la Hold per conservare la carica della batteria) anche un nuovo sistema che suggerisce al guidatore come gestire l'acceleratore. Infatti, una vibrazione del pedale permette di capire quando il motore termico sta per entrare in campo mentre sta marciando a emissioni zero, tanto nella modalità ibrida quanto in quella elettrica poiché sfruttando gli elettroni si possono anche raggiungere i 135 all'ora. L'autonomia a emissioni zero è di 50 chilometri, mentre il consumo medio genera percorrenze di 30,3 chilometri a fronte di emissioni di CO2 di 78 g/km. All'ottimizzazione dell'efficienza energetica la navigazione predittiva che setta automaticamente la modalità di guida ideale in funzione del percorso impostato e gestisce la carica della batteria, nonché la possibilità d'interagire con la vettura per la ricarica, per monitorare i parametri essenziali e pre-condizionare l'abitacolo.

Bentley Bentayga Hybrid, com'è fatta

Esteticamente la Hybrid si distingue dalle altre Bentayga solo per la scritta d'identificazione alla base delle porte anteriori e per la presa di ricarica, ovviamente mimetizzata da uno sportello, posta sulla fiancata opposta a quella del bocchettone del carburante. Questi tratti distintivi non sconvolgono affatto i lineamenti del robusto suv britannico, lungo 5,10 metri, che il recente restyling ha ammorbidito rispetto a queli dell'edizione precedenti, seguendo il solco tracciato dalle nuove interpretazioni dell'ammiraglia Flyng Spur e della sportiva Continental Gt specie per quello che riguarda il frontale e la coda. Il sontuoso abitacolo della Bentayga Hybrid rispecchia quello delle consanguinee, poiché integra in più solo il pulsante per gestire le modalità E Modes, ed è ampiamente personalizzabile al pari della carrozzeria.