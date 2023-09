Bentley Continental GT resta fedele alla tradizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo avere aperto ufficialmente l’era della Bentley firmata dal gruppo Volkswagen smarcandola dalla parentela con Rolls Royce, la Continental Gt festeggia il ventesimo compleanno con un leggero maquillage, finiture che esaltano la raffinatezza e tecnologie che ottimizzano il confort e il dinamismo. Quindi, la granturismo britannica si rinnova mantenendo motori noti senza alcuna concessione all’elettrificazione, il V8 biturbo di 4 litri con 550 cavalli e il W12 biturbo di 6 litri con 659 cavalli, ma con un corredo con cui mira a essere sia la Bentley più venduta in Europa e la seconda nel mondo, alle spalle del mega-suv Bentayga, sia una granturismo pura specie con il motore V8. Si tratta dell’erede di quel motore con cui la Speed 8, derivata dalla plurivittoriosa Audi R8, ha permesso al brand di affermarsi per la quinta nella 24 Ore di Le Mans nel 2003. Un trionfo che ha sostenuto il lancio della Continental Gt, rinnovato l’immagine della Bentley proiettando in pochi mesi le vendite da appena 414 a più di 3.000 unità e, poi, ancora più in alto con l’avvento della cabriolet Gtc.

L’attuale serie della Continental Gt è la terza. Presentata nel 2018 conserva lineamenti inconfondibili che, come quelle delle generazioni precedenti, si ispirano a quelli della R-Type Continental del 1952, anch’essa una lussuosa gran tourer lussuosa realizzata in gran parte da abili artigiani, in particolare nel sontuoso abitacolo.

Proprio quello del model year 2024 della gamma Continental dove l’arredamento sfarzoso, le finiture impeccabili, materiali che vanno al di là del pregiato, ogni qualsivoglia soluzione che esalta la gradevolezza della vita a bordo assieme al livello di digitalizzazione che impongono i tempi creano un ambiente a metà strada tra il salone di rappresentanza di un manoir inglese e l’interno di un jet privato. Il quadro è comune a tutte le versioni della “Conti”, rivisitate esternamente seguendo ispirazioni arrivate dal mega-suv Bentayga come le mascherine che propongono trame per le grigliature e finiture della carrozzeria differenti in base all’allestimento.

L’offerta prevede il base, l’Azure, l’S e lo Speed disponibili tanto per le versioni V8 quanto le W12, che andranno in pensione l’anno prossimo. In tutti i casi al top dell’offerta c’è il lussuosissimo e sartoriale Mulliner. I prezzi vanno da 195.000 a 269.000 euro, tasse escluse, ma optional e irrinunciabili personalizzazioni li proiettano in un batter d’occhio ancora più in alto.

La Continental Gt Azure, che costa 234.000 euro, si può considerare la granturismo definitiva sia per la presentazione dell’abitacolo sia per il rendimento del suo V8 che si interfaccia con il cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale è straordinariamente elastico alle andature normali e si trasforma in aggressivo con la modalità Sport, arrivando a spingere Gt sino a 318 all’ora e al traguardo dei 100 orari in 4”, a fronte di un consumo medio dichiarato di 11,3 l/100 km.