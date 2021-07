Bentley Continental GTC

Dopo la versione coupé, Bentley ha migliorato anche la nuova variante cabriolet della Continental, la Gtc, adottando motore W12 6.0 da 575 cavalli e 700 Nm di coppia massima. Come sulla sorella a carrozzeria chiusa, la trasmissione è automatica Quickshift a sei rapporti con comandi al volante e tempi di cambiata dimezzati. Le prestazioni del W12 sono state migliorate: velocità massima di 318 km/h ed accelerazione da 0 a 100 orari in 4,6 secondi. Anche la trazione della Continental Gtc è integrale permanente, con un rapporto di distribuzione della coppia modificata che passa da 50:50 tra avantreno e retrotreno ad una configurazione più spostata che favorisce il posteriore con un rapporto 40:60.

Per saperne di più clicca sul listino

4/10 6/10 Menu