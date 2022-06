Bentley rilancia le Continental GT e GTC con l'allestimento S, quello più chic

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bentley arricchisce l'offerta del coupè Continental GT e della cabriolet Continental GTC con l'allestimento S che completa ulteriormente una dotazione di serie che ora ha un look più chic a cui si aggiunge uno sound speciale per il motore 4.000 cc V8. Va poi messa naturalmente in conto l'ampia scelta di rivestimenti e di personalizzazioni che distinguono le due Bentley dagli altri modelli. L'allestimento S si segnala per i dettagli in nero lucido della griglia a nido d'ape.

Cerchi in lega da 22 pollici con cinque razze disponibili di serie

Ad essere scure sono anche le luci anteriori e posteriori, così come il logo Bentley e lo stemma del modello. Sia la GT S che la GTC S sono equipaggiate di serie con dei nuovi cerchi in lega da 22 pollici con cinque razze a Y rifinite in nero lucido o nella nuova colorazione Pale Brodgar Satin. Nel catalogo delle nuove Bentley S ci sono anche i cerchi da 21 pollici a tre razze con accenti sia scuri che anche chiari. Quale che sia il design prescelto sono, comunque, previste in abbinamento alla dotazione estetica delle pinze freno in colore rosso in stile performance.

Sotto al cofano per entrambe c'è il 4 litri V8 da 550 cv di potenza

L'abitacolo, invece, mantiene gli eleganti rivestimenti in pelle e tessuto sia sui sedili che su buona parte di plancia oltre che dei pannelli delle portiere. A bordo attira l'attenzione la dicitura S sia sui poggiatesta che una nuova grafica della strumentazione e degli speciali battitacco. Sotto al cofano, inoltre, le due Continental GT e GTC S offrono il 4 litri V8 da 550 cv e 770 Nm che abbina prestazioni da supercar ad una dinamica di guida da ammiraglia sportiveggiante.

Un nuovo sistema di antirollio migliora il confort a bordo nei lunghi viaggi

L'accelerazione 0-100 kmh è di 4 secondi, mentre il nuovo impianto di scarico esalta il lato più grintose delle due nuove Bentley. Mentre il sistema anti-rollio di serie promette dei viaggi all'insegna del grande confort a bordo. Va poi detto che il dispositivo è alimentato da un motore elettrico a 48 V che, in corrispondenza degli ammortizzatori, genera una forza in controfase di 1.300 Nm in 0,3 secondi destinata a compensare il rollio della vettura nelle curve più veloci.