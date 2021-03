Bentley rilancia la Continental GT e ritorna la mitica Speed con il W12

2' di lettura

Bentley rilancia la Continental GT a cominciare dal modello di punta, la Speed. La caratterizzazione estetica dell'ultima arrivata segue la filosofia tipica dei più recenti modelli Bentley, fatta di dettagli curati, ma mai eccessivi. Il nuovo modello adotta ad esempio dei cerchi da 22 pollici con finitura specifica, oltre a delle griglie anteriori e minigonne modificate. Gli interni, invece, offrono 15 varianti di rivestimenti del tipo bicolore in pelle e Alcantara con ricami e cuciture diamantate. Naturalmente è prevista la possibilità di offrire tutte le possibili richieste, proponendo un'ampia gamma di personalizzazioni.

La potenza del W12 è incrementata fino a 659 cv

Sotto al cofano della nuova Continental GT nella versione più performante, la Speed, è alloggiata una variante del W12 di 6.000 cc da 659 cv abbinata al cambio doppia frizione a otto rapporti e alla trazione integrale a cui aggiunge un inedito impianto di scarico. La velocità di 335 kmh e l'accelerazione da 0 a 100 kmh in 3,6 secondi si spiegano con un upgrade di 14 cv in più rispetto alla GT oltre ad altri interventi più importanti apportati sia al telaio che all'assetto

Introdotte anche le quattro ruote sterzanti

Il nuovo sistema a quattro ruote sterzanti specifico per la Speed è in grado di modificare il comportamento del coupé sulla base delle diverse tipologie di guida base selezionate: Comfort, Bentley e Sport. Per la prima volta, poi il brand inglese adotta anche un differenziale posteriore a controllo elettronico che quando di attiva la modalità Sport è in grado di impostare una ripartizione della coppia più sbilanciata verso l'asse posteriore e dunque più performante.

Impianto frenante in carboceramica dedicato

Infine il controllo di stabilità prevede due livelli di intervento e la possibilità di essere totalmente disattivato per la guida in pista. Sempre in funzione delle prestazioni la Casa inglese ha creato anche un impianto frenante dedicato per la Speed: si tratta di un carboceramico a pinze a 10 pistoncini all'anteriore e quattro dietro che viene offerto come optional e che consente di limare di circa 33 kg sul peso dell'auto, Sp offrendo una maggiore resistenza all'uso estremo.

Prezzi e consegna ancora da definire

Sul prezzo della nuova Bentley Continental GT in versione Speed non ci sono per il momento delle conferma ufficiale quanto ai prezzi si listino, ma si può stimate che il top di gamma delle Continental GT stima che possa partire da oltre 220 mila euro, mentre per la versione Convertible con il tetto in tela vanno aggiunti altro 20.000 euro circa. Anche i tempi di consegna non sono stati definiti ufficialmente, ma i potenziali acquirenti sono stati allertati dallo stesso costruttore come capita spesso per questo di tipo di vetture.