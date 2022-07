Benvenuta Croazia, ecco cosa l’euro può darti (e cosa no)

E per i singoli Paesi? Prendiamo l’Italia: anche per il Bel Paese, il quoziente di equità è positivo, ma il suo valore assoluto è la metà di quello dell’area euro nel suo complesso, anche se quasi il doppio rispetto al ventennio che ha preceduto l’unione monetaria. Quindi per l’Italia avere l’euro è stato conveniente rispetto al suo passato, ma meno che per altri Paesi. Perché? La risposta è in quello che una unione monetaria non può dare: una maggiore capacità di crescita, oppure di reazione a shock macroeconomici idiosincratici, non dipende dalla politica monetaria, bensì dalle altre politiche economiche, quelle cioè gestite dai governi nazionali, o da Bruxelles.

Va sottolineato che questi semplici risultati sono in linea con quelli finora ottenuti utilizzando analisi empiriche sofisticate, e cioè che la convergenza strutturale tra i Paesi dell’euro area è finora avvenuta sulle variabili nominali: tassi di interesse e tassi di inflazione. Per il resto, i cittadini croati faranno bene a tener d’occhio quello che faranno i loro politici. E lo stesso vale per noi.