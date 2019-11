Benvenuti all’ovest: 100 marchi per non integrarsi

Svaniscono rapidamente un modo di vivere, di pensare, di comportarsi, di vestire, di spendere: in tempi brevi la Repubblica Democratica Tedesca è rimossa dall'immaginario e dalla memoria e quasi 17 milioni di persone si trovano - di colpo - immerse in un nuovo stile di vita. Le regole vigenti non valgono più. Se allora la trasformazione della vita quotidiana delle persone imposta il nuovo alfabeto dell'Ovest, i suoi colori, i suoi odori, le sue politiche economiche e sociali, che si impongono senza troppo pensarci, è il pensiero, 30 anni dopo, a dirci davvero cosa sia successo.

La mostra di Bonaventura racconta con partecipazione, umanità e consapevolezza, la storia di queste persone. Chi si spende i soldi per berseli tutti con gli amici, chi decide di comprare un biglietto per un concerto rock, cosa impensabile dall'altra parte del muro, che però rappresenta il primo anelito di libertà finalmente tradotto in concreto.

Ma il progetto artistico di Bonaventura non è certo un tuffo nel passato: intrecciandosi alla narrazione di queste biografie, il suo racconto fotografico, prodotto attraverso foto e video di una asciuttezza commovente, e di una nitidezza esemplare, riesce soprattutto a restituire una Berlino contemporanea fatta di volti, luoghi e storie non scontati, rimasta simbolo di uno degli eventi più significativi della storia recente, ancora viva e presente nel tessuto cittadino, urbano e sociale.

La ricerca dà un esito più problematico, ed enigmatico: una città in cui la presenza fisica e “mentale” del muro, che ha segnato così fortemente l'esperienza delle persone, in qualche modo permane. E forse, in molti casi, purtroppo non ha dato se non labili lacerti di speranza e libertà.

Il capitalismo, con le sue dure regole, si è fatto esperienza: eppure la persistenza di una nazione fantasma, meglio di un sistema di vita fantasma, pone domande destinate a darci un ulteriore sforzo di riflessione: chissà se davvero il cambiamento è stato profondo, chissà che il muro abbattuto non abbia anche contribuito a fare prendere coscienza a noi, da questa parte del muro, che, con tutti i pregi che ha la democrazia e il capitalismo (e che mai ci sogneremmo di negare), dei limiti e dei problemi – spesso non visti – che esso ci pone. Il Muro, in questo senso, rimane ancora lì, muto, imperituro, a porci con il suo silenzio le domande che non vogliamo troppo spesso sentirci rivolgere.



Ecco le date della mostra:

– A TORINO, dal 30 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020:

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia | Project Room

Museo del Risparmio

– A TRENTO, dal 9 novembre 2019 al 26 gennaio 2020:

Fondazione Museo storico del Trentino di Trento – Le Gallerie

– A SAN VITO al TAGLIAMENTO, dal 18 gennaio 2020 al 22 marzo 2020:

CRAF – Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia – Chiesa di San Lorenzo

Per approfondire: