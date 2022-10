«Benvenuti a Britaly», la cover di The Economist su Liz Truss che fa arrabbiare gli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In poche occasioni lo specchio dei tempi si riflette sulla copertina di un giornale come accade sulle cover di The Economist e le sue rappresentazioni dei potenti della terra e degli eventi che ci coinvolgono tutti sono una sentenza: ne sa qualcosa Boris Johnson raffigurato in metà volto come un clown o Donald Trump, disegnato con i lineamenti di Vladimir Putin. Spesso in passato il settimanale ha messo l'Italia sotto la lente, quasi sempre per sottolineare i difetti: il Berlusconi definito inadatto (“unfit”) a governare, quel “Ci dobbiamo preoccupare” riferito a Meloni e alla sua affermazione elettorale, per non parlare dei “Mamma mia” sempre riferiti a B. L'ultima copertina è più scivolosa: ritrae la conservatrice Liz Truss - dimessasi poche ore dopo la pubblicazione del periodico - utilizzando una serie di luoghi comuni che hanno fatto arrabbiare, e non poco, gli italiani.

L’immagine della ormai ex premier britannica vestita come un centurione, con uno scudo a forma di pizza disegnato con un'Union Jack banco/rosso/verde, il forchettone al posto della lancia su cui campeggiano spaghetti e l'elmo romano, è nella sua icasticità il benchmark della decadenza della politica britannica scesa - nella rappresentazione di The Economist - ai livelli di quella italiana.

Loading...

Quel “Welcome to Britaly” è andata di traverso, com'era prevedibile, a chi ha cuore il tricolore, l'Italia, la patria, la sua storia, il suo presente e il futuro. E le reazioni, in particolare sui social non sono mancate: «Leggere l’Economist è un piacere per ogni diplomatico - dice l’Ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini - ma la vostra ultima copertina è ispirata ai più vecchi tra gli stereotipi. Sebbene spaghetti e pizza siano il cibo più ricercato al mondo, per la prossima copertina vi consigliamo di scegliere tra i nostri settori aerospaziale, biotecnologico, automobilistico o farmaceutico. Qualunque sarà la scelta, punterà un riflettore più accurato sull’Italia, anche tenendo conto della vostra non tanto segreta ammirazione per il nostro modello economico”.

The Economist (che lo ricordiamo ha proprietà italiana: la famiglia Agnelli tramite Exor ha acquisito il 43% della società editrice) aveva già bacchettato Liz Truss nella recente cover titolata “Come non si governa una nazione”, in cui la si vedeva in piedi su una barchetta, con il suo primo Ministro dello Scacchiere Kwasi Kwarteng che pagaiava tentando di tenere a galla l'imbarcazione.

Stereotipi e dati

Ma quest'ultima copertina è andata di traverso soprattutto perché l'utilizzo degli stereotipi rappresenta un vero “fuoripista” per un periodico economico, che invece è chiamato a documentare i propri contenuti attraverso i dati, le statistiche, le descrizioni più accurate possibili dei fatti, come ricorda Hans Rosling in Factfulness, dove spiega come è facile per tutti cadere in rappresentazioni fuorvianti della realtà. A questo serve la stampa . economica, per aggiornare sull'evoluzione della realtà che non può essere cristallizzata su retaggi del passato. Insomma con gli stereotipi non si capisce la realtà, meglio con gli aforismi. Quelli di Churchill sugli italiani: «Affrontano il calcio come fosse una guerra e la guerra come fosse un gioco». O quella degli scozzesi sui sudditi di Sua Maestà: «L’inglese va con la sua auto tedesca ad un bar irlandese, dove beve una birra belga, poi torna a casa, ordina cibo indiano e si siede sul suo divano svedese per guardare sul suo televisore giapponese serie prodotta negli Usa. E per tutto il tempo è nutre sospetti nei confronti degli stranieri.