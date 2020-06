Grecia: gli italiani sono benvenuti. Qui la vacanza al mare è sicura Le istruzioni per accedere al Paese via cielo o via mare e le aperture delle strutture di Sara Magro

La Grecia riapre ai turisti, ma con una "lista nera"

Le istruzioni per accedere al Paese via cielo o via mare e le aperture delle strutture

Nei giorni scorsi è stato annunciato che la Grecia non vuole gli italiani in vacanza. La conseguenza è stata una tempesta sui social che ha frantumato in pochi attimi il consolidato motto “una faccia una razza”.

A una lettura attenta dei comunicati dell'Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, onestamente un po' confusi, si evince che la notizia non è corretta. La Grecia ha infatti riaperto a tutto il mondo, Italia inclusa, seguendo linee guida dettate dall'EASA, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea.

Riapertura in tre fasi: voli e navi

Così il Paese riapre ai voli internazionali in 3 fasi. Fino al 15 giugno con test obbligatorio per tutti i passeggeri: chi risulta negativo deve mettersi in auto quarantena per 7 giorni, fermandosi una notte ad Atene (test e hotel sono a carico dal Governo). Chi è positivo deve invece osservare una quarantena vigilata di 14 giorni.

La seconda fase, dal 15 al 30 giugno, prevede ingresso con test random per tutti tranne per i passeggeri provenienti da alcuni aeroporti dei 9 Stati più colpiti dal Covid-19, e tra questi l'Italia: per loro restano d'obbligo test e quarantena.

Chiariamo: le regole si applicano ai voli, secondo la provenienza, non per discriminare ma per ragioni sanitarie. Per esempio, se un italiano arriva il 15 giugno da Francoforte, deve fare solo il test casuale come gli altri passeggeri. Infine, dal 1° luglio sono ammessi tutti i voli internazionali, con test random e senza quarantena. Stessa policy vale per chi arriva via terra, da Albania, Macedonia e Bulgaria, dal 15 giugno. Dal 1° luglio invece riprendono anche le tratte marittime Italia–Grecia, sempre con test a campione sui passeggeri. Qualora cambiassero le circostanze, la Grecia si riserva giustamente il diritto di modificare le proprie scelte. Come è successo a inizio giugno, quando è arrivato un aereo di Qatar Airways con 12 passeggeri positivi al Coronavirus, e i voli della compagnia sono stati bloccati per due settimane.





Per l'estate che ci attende, molti problemi per la ripresa dei viaggi, in Grecia come ovunque in Europa, sono dovuti proprio alla logistica. Che si voglia andare ad Atene come a Londra, i voli diretti scarseggiano, le policies variano da compagnia a compagnia e da scalo a scalo. Bagagli, posti vuoti tra due file, servizio cibo: non esiste una linea comune. Di sicuro, Aegean-Olympic, la compagnia di bandiera greca per cui l'Italia rappresenta il terzo mercato, riprende a volare su Atene, Salonicco e isole da Roma il 15 giugno, da Milano il 18 e così via fino a inizio luglio, con diretti anche da Catania.





La spiaggia di Perissa a a Santorini. (Photo by Dimitris LAMBROPOULOS / AFP)



Le precauzioni sono necessarie in un Paese che ha gestito bene la pandemia, con 2195 contagi e 175 morti, ma che ha solo 500 unità di terapia intensiva (l'Italia ne ha 5200 e la Germania 28.000, ndr). La Grecia è molto cauta, ma è anche il Paese che tutti in questo momento vogliono per una vacanza sicura al mare. «L'economia non si è ancora ripresa dalla crisi degli ultimi 10 anni, e questa nuova batosta da Covid non ci voleva», dice Eleni Sarikosta, responsabile comunicazione e marketing di Penisola Calcidica, Isole Ionie, Macedonia Centrale. «A parte gli hotel di proprietà internazionale, le nostre isole sono piene di piccoli alberghi di famiglia che vivono del turismo estivo, e non possono permettersi di perdere nemmeno un cliente, mentre quest'anno potrebbero diminuire fino all'80%».



Gli italiani rappresentano il quinto mercato turistico della Grecia, particolarmente concentrati su isole Cicladi, Ionie e in alcune zone dell'Attica. L'anno scorso dagli aeroporti ne sono transitati 1.553.000, più altri 400.000 arrivati in nave: in media stanno 8 giorni e spendono 649 € a persona, per un totale di 1,3 miliardi di euro.